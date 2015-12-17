Oscarlı yönetmen Michael Moore’dan Trump binası önünde eylem: Hepimiz Müslümanız

Müslümanlara karşı ayrımcı sözleriyle gündemden düşmeyen ABD başkanlığı aday adayı Donald Trump’ı protesto eden Amerikalı yönetmen Michael Moore, New York’taki Trump Tower adlı bina önünde, “Hepimiz Müslümanız” yazılı bir pankartla eylem yaptı.

Oscar ödüllü yönetmen kendi websitesi üzerinden Donald Trump’a açık bir mektup da yayınlayarak, “Güvenlik gerekçesiyle Müslümanların ABD’ye girişi yasaklansın” çağrısını sert bir dille eleştirdi.

Mektubuna ‘Sevgili Donal Trump‘ diye başlayan Moore, geçmişte Trump’ın bir TV programına kendisiyle birlikte çıkmak istemediğini hatırlatarak, “Birlikte şova çıktık ve aramızda hiçbir şey yaşanmadı. Saçını çekmedim, oturduğun yere sakız yapıştırmadım. Tek hatırladığım oradan ayrılırken, ‘Ne ödlek ama’ diye düşünmüştüm” ifadelerini kullandı.

"Kafanızdaki ‘öcü’ tüm Müslümanları temsil ediyor"

Bu anının ardından 2015’e dönen Moore, şöyle devam etti: “Şimdi diğer öfkeli beyazlarla birlikte sizi ele geçiren ‘öcü’den korkuyorsunuz. Kafanızdaki ‘öcü’ tüm Müslümanları temsil ediyor. Sadece birilerini öldürenler değil tüm Müslümanlar. Neyse ki Donald, bugün Amerika sen ve destekçilerin gibi değil. Biz öfkeli beyazlar değiliz. İşte tüylerini diken diken edecek bir istatistik: Seçmenlerin yüzde 81’i önümüzdeki seçimlerde oyunu kadın, siyah veya 18-35 yaş arası gençlerden yana kullanacağını açıklamış. Bir başka deyişle sana değil."

"Otur ve dediklerini bir düşün"

Trump’ın çaresizlik ve cinnet içinde Müslümanların ABD’ye girişinin yasaklanmasını talep ettiğini söyleyen Amerikalı yönetmen, “Ben hepimizin ırka, mezhebe ve renge bakmadan kardeş olduğumuzu öğrenerek büyütüldüm. Bu şu anlama geliyor; Müslümanları yasaklayacaksan ilk önce beni ve benim gibi düşünen herkesi yasaklanman gerekecek. Hepimiz Müslümanız. Aynı hepimizin Meksikalı, Katolik, Yahudi, beyaz, siyah ve arada kalan tüm renkler olduğu gibi. Hepimiz tanrının çocuklarıyız ve insalık ailesinin bir parçasıyız. Senin söylediklerin ve yaptıkların bu gerçeği bir gıdım değiştiremez. Eğer Amerikalıların kurallarına göre yaşamayı sevmiyorsan, gidip kulelerinden birinde inzivaya çekilebilirsin. Otur ve dediklerini bir düşün” dedi.

"Hepimiz Müslümanız"

Trump’taki korkuyu yıllar önce gördüğü için mutlu olduğunu vurgulayan Moore, mektubunu “Hepimiz Müslümanız, buna alış” diye bitirdi.