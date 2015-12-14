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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Donald Trump siyasetçi değil

"Müslüman ülkelerle ilişkilerini bir kenara mı koyacak? Siyasetçi böyle konuşmamalı..."

14 Aralık 2015 15:14

Hürriyet yazarı Vahap Munyar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Müslümanlar ABD’ye alınmasın” sözleriyle tepki çeken Donald Trump’a yaptığı yorumları yazdı. Muyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Trump için “Bir defa siyasetçi değil bu kişi, başarılı bir siyasetçi öyle açıklama yapmaz. Kazandı diyelim, ne olacak? Müslüman ülkelerle ilişkileri bir yana mı koyacak” dediğini söyledi.

Vahat Munyar’ın bugünkü yazısından (14 Aralık 2015) ilgili bölümler şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Cumhuriyetçilerin ön seçimlerine provokatif söylemleriyle damga vuran Donald Trump’ın, “Müslümanlar ABD’ye alınmasın” sözleri anımsatıldı. Yanıta şöyle girdi:

- Bir defa siyasetçi değil bu kişi. Başarılı bir siyasetçi öyle açıklama yapmaz. Çünkü, ABD’de milyonlarca Müslüman var. Kazanır-kazanmaz onu bilemem, ama kazandı diyelim, ne olacak? Müslüman ülkelerle ilişkilerini bir kenara mı koyacak? Siyasetçi böyle konuşmamalı...

Erdoğan, İstanbul’daki alışveriş merkezinin açılış töreni sırasında “Trump Towers” ismine karşı çıktığının anımsatılması üzerine de şu yanıtı verdi:

- O sırada ben “Trump” adına değil, yabancı isim kullanılmasına karşı çıkmıştım. “Tower” türünden yabancı kelimeleri, isimleri niye kullanıyoruz? Maalesef birçok yerde böyle yabancı isimler kullanılıyor. Bir kompleksin içindeyiz, o markalara hizmet ediyoruz, bir yabancı isim olursa satışlar artar zannediyorlar.

Aslında Trump’ın söz konusu konuşmasının satır aralarına bakılınca, zengin Müslümanlar’a karşı cephe almayı düşünmediği rahatlıkla anlaşılıyor.

Trump, ABD’de de kamuoyunu rahatsız eden bu söylemleriyle adaylık yarışında öne geçebilir mi?

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