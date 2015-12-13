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Dünya

Suudi prens Trump'a "ABD'nin yüz karası" dedi, cevap gecikmedi: Budala

Donald Trump ve El Velid bin Talal Twitter üzerinden tartıştı

13 Aralık 2015 01:21

Suudi Prens El Velid bin Talal, ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan aday adaylarından Donald Trump için "Amerika'nın yüz karası" ifadelerini kullandı. Twitter mesajında, Trump'a başkanlık yarışından çekilmesi çağrısında bulunan Suudi Prens, "Çünkü kazanma şansı yok" dedi. Trump, Prens'e "Budala" diye karşılık verdi.

Donald Trump, güvenlik nedeniyle ABD'ye Müslümanların girişinin yasaklanması çağrısında bulunmuş ve büyük tepki görmüştü.

Donald Trump, kendisi gibi işadamı olan ve dünyanın en zenginleri listesinde 34'üncü sırada yer alan El Velid bin Talal'ın "baba parasıyla" Amerikalı siyasetçileri yönlendirmeye çalıştığını söyledi, "Ben seçilince böyle bir şey olmayacak" dedi.

 

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