PSG - Başakşehir maçının 4. hakemi Coltescu'dan ilk açıklama

PSG - Başakşehir maçında ırkçı söylemlerde bulunan halem Sebastian Coltescu, olaylı maç hakkında ilk kez konuştu.

Rumen basınında yer alan haberde maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun yakın çevresine konuştuğu ifade edildi.

Coltescu'nun yaptığı açıklamalar şu şekilde: Sakin ve iyi kalmaya çalışıyorum. Bugünlerde gazete okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir.

Rumen federasyonu, UEFA raporunu bekliyor

Romanya Futbol Federasyonu, Rumen hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçılık söyleminde bulunmasıyla ilgili "Her türlü ırkçı ve yabancı düşmanlığı gözeten hareketin karşısındayız. UEFA'dan detaylı bir rapor bekliyoruz ve sonrasında gerekli aksiyonları alacağız" şeklinde konuştu.