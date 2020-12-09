PSG - Başakşehir maçına bir tepki de Amedspor'dan: Bize ırkçılık yapan Başakşehir’in değil Webo’nun yanındayız

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Paris Saint-Germain – Başakşehir maçında yaşanan ırkçı saldırıya tepkiler gelmeye devam ediyor. 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amedspor ise farklı tepki gösterdi. Amedspor, “Ziraat Türkiye kupasında bize ırkçılık yapan Başakşehir’in değil Webo’nun yanındayız” paylaşımı yaptı.

Dün gece oynanan PSG - Başakşehir maçında 4. Hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerde bulunmuştu. Türkiye 2. Ligi Kırmızı Grup’ta mücadele eden Amedspor bu olaya tepki gösterenler arasında yer aldı. Ancak Amedspor, kinayeli bir mesajla tepki gösterirken Başakşehir'i eleştirerek, “Ziraat Türkiye kupasında bize ırkçılık yapan Başakşehir’in değil Webo’nun yanındayız” mesajı verdi.

Irkçılığa karşı olduğunu açıklayan Amedspor, “Yıllardır AMEDSPOR’a karşı yapılan ırkçılığa kimse ülkemizin takımı diyemedi! Bugün Başakşehir; ‘ırkçılığa uğradık, maçtan çekiliyoruz’ diyerek PSG maçını iptal etti! BİZİ ANLIYOR MUSUNUZ?” Ziraat Türkiye Kupasında bize ırkçılık yapan Başakşehirin değil, Webo’nun yanındayız ! #Notoracism” paylaşımını yaptı.