T24 LogoT24 Logo

Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism

PSG- Başakşehir maçı, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Sosyal medyada Başakşehir'e destek geldi

08 Aralık 2020 23:52

110

Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu

210

Medipol Başakşehir'e PSG'den de destek geldi

310

Sosyal medyada ırkçılığa karşı Başakşehir'e destek mesajları yağdı.

410

Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism

510

Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism

610

Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism

710

Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism

810

Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism

910

Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism

1010

Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism

ETİKETLER

psgbaşakşehir
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24