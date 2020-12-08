Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism
PSG- Başakşehir maçı, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu. Sosyal medyada Başakşehir'e destek geldi
08 Aralık 2020 23:52
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Paris Saint Germain-Medipol Başakşehir maçı, dördüncü hakemin, yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunduğu gerekçesiyle durdu
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Medipol Başakşehir'e PSG'den de destek geldi
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Sosyal medyada ırkçılığa karşı Başakşehir'e destek mesajları yağdı.
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Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism
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Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism
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Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism
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Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism
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Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism
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Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism
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Sosyal medyada Medipol Başakşehir'e destek: No to racism
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