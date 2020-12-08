Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında ırkçılık skandalı!

T24 Haber Merkezi

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarf etmesi nedeniyle turuncu-lacivertliler sahadan çekildi. Başakşehir Kulübü, bu hakem dörtlüsüyle sahaya çıkmama kararı alırken; UEFA, karşılaşmanın yarın (9 Aralık Çarşamba) kaldığı yerden devam edeceğini açıkladı.

Maçın hakemi Ovidiu Hategan'ın verdiği kararların ardından yedek kulübesi kızışırken, Başakşehir Yardımcı Antrenörü Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada Webo, 4'üncü hakem Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldığını söyledi. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, PSG-Başakşehir maçı 14. dakikada durdu. Başakşehir, bu olayın ardından sahadan çekilerek soyunma odasına gitti.

Medipol Başakşehir'in Twitter hesabından olaya ilişkin yapılan ilk açıklamada "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette" denildi. Maça 10 dakika ara verilmesinin ve saha kenarında görüşmelerin olmasının ardından futbolcular soyunma odasının yolunu tuttu.

Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "4. hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Eğer 4. hakem maça çıkarsa biz sahada olmayacağız" dedi.

"4. hakemin 'Negro' lafı duyuldu"

BeIN SPORTS muhabiri Gürler Akgün, konuya ilişkin stadyumdan bilgi verirken, "4. hakemin 'Negro' lafı duyuldu. Webo da bunu duydu. Okan Hoca da çılgına döndü. Özellikle Demba Ba, yedek kulübesinden çıkıp hakemlerin yanına geldi. 4. hakem içeride savunma yapıyor. Yetkililerden aldığım bilgi bu. 'Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım' diyor" şeklinde konuştu.

Gümüşdağ, daha sonra yetkililerle yaptıkları görüşmelere ilişkin "4. Hakem maça devam ederse sahaya çıkmayacağımızı söyledik. UEFA, 4. Hakemi resmen görevden aldı. Biz bu hakem maçın dışında olmadan maça devam etmeyeceğiz dedik. VAR Hakemiyle yer değiştirmesini de kabul etmeyeceğimizi söyledik" açıklamasında bulundu.

Karşılaşma yarın devam edecek

UEFA da farklı bir dördüncü hakemle maça devam edileceği konusunda her iki takımla anlaşmaya varıldığını söyledi.

Ancak Başakşehir Kulübü bu hakem dörtlüsüyle sahaya çıkmama kararı alırken, takım kafilesinin otele döneceği belirtildi. UEFA, yarın yeni bir hakem dörtlüsüyle karşılaşmanın kaldığı yerden devam edeceğini duyurdu.

Başakşehir Kulübü CEO'su Mustafa Eröğüt, yaşananlara ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Maç sırasında dördüncü hakem maalesef talihsiz bir kelime kullandı. Kendisinin, onun kendi dilinde kötü bir manaya gelmediğini söylese de bu uluslararası bir maç, dikkatli olması lazım. Biz tepki gösterdik, Parisli oyuncular da bize destek verdiler.

"UEFA, dördüncü hakemin maçtan ihraç edileceğini, VAR'dan bir hakem geleceğini söylediler. UEFA ile yaptığımız görüşmeler sonucunda maç yarın kaldığı yerden devam edecek. Maçın saati henüz belirlenmedi. UEFA yeni bir hakem üçlüsü ya da dörtlüsü gönderecek. Parisli oyuncular Neymar ve Mbappe de bize destek oldular bu konuda.

"Bazıları çıkmak istiyor, bazıları çıkmak istemiyor değil. Soyunma odasında toplantı yaptık, kararımız hep birlikte bu şekilde oldu."

Medipol Başakşehir Kulübü'nden yapılan açıklamada da şöyle denildi:

"Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız."