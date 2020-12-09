Erdoğan'dan Başakşehir paylaşımı: UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan Medipol Başakşehir'e yapılan ırkçı söylem nedeniyle sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak; "Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, PSG karşılaşmasında maçın 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenör Pierre Webo'ya ırkçı söylemi sonrası Başakşehir'in sahadan çekilmesinin ardından açıklama yaptı.

Erdoğan'ın paylaşımı şöyle:

Temsilcimiz Başakşehir’in teknik ekibinden Pierre Webo'ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism