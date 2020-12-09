UEFA'dan PSG - Başakşehir maçı hakkında ilk açıklama

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain'in Başakşehir'i konuk ettiği karşılaşmada maçın dördüncü hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı sözler sarf etmesi nedeniyle turuncu-lacivertliler sahadan çekildi. UEFA'dan gecenin ilerleyen saatlerinde açıklama geldi. Sosyal medyadan yapılan açıklamada, olay hakkında kapsamlı bir inceleme başlatıldığı belirtildi.

UEFA'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"UEFA, bu akşam Paris Saint-Germain ve Başakşehir arasında oynanan maçta yaşananların tamamen farkındadır ve konuyla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatmıştır. Irkçılık ve ayrımcılığın her çeşidinin futbolda hiçbir yeri yoktur. Irkçılığa hayır"

Yeni hakem atandı

UEFA, Şampiyonlar Ligi'nde bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam edecek Paris Saint Germain- Medipol Başakşehir maçına Hollandalı hakem Danny Makkelie'yi atadı.



UEFA'nin internet sitesindeki müsabaka bilgi sayfasına karşılaşmanın yeni hakem ekibi eklendi. Buna göre, bugün kaldığı yerden devam edecek müsabakada Danny Makkelie düdük çalacak.



Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Polonya'dan Bartosz Frankowski olacak.

Müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak İtalya'dan Marco Di Bello görev alacak. Di Bello'nun yardımcılığını (AVAR) ise Maurizio Mariani üstlenecek.