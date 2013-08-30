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Dünya

Portekiz'de tasarruf paketi Anayasa Mahkemesi'ne takıldı

Portekiz hükümetinin parlamento onayından geçen tasarruf paketi, Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi

30 Ağustos 2013 20:20

Portekiz Anayasa Mahkemesi bir kez daha Başbakan Pedro Passos Coelho hükümetinin tasarruf planlarını suya düşürdü. Anayasa Mahkemesi pereşembe akşamı aldığı tasarruf programını geçersiz kılan karara, kamu sektörü çalışanlarını güvence altına alan yasanın ihlâl edilmesini gerekçe gösterdi.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Pedro Passos Coelho hükümeti, işe alınacak kamu çalışanlarına, kadro yerine geçici sözleşme yaparak daha az ücret ödemeyi ve yılın sonunda istihdam edilemeyenleri işten çıkarmayı planlıyordu.

Portekiz Anayasa Mahkemesi, hükümetin tasarruf planlarını ikinci kez veto etmiş oldu. Mahkeme hükümetin tasarruf programını geçen nisan ayında da engellemişti. Portekiz hükümetinin 2013 mali yıl bütçesinde 4 milyar 700 bin euro tasarruf yapması öngörülmekteydi.

Uluslararası Para Fonu, Avrupa Birliği ve Avrupa Merkez Bankası, iki yıl önce iflas tehlikesiyle karşılaşan Portekiz'e 78 milyar euroluk mali destek uygulanmasına onay vermişti. Portekiz, kurtarma paketi karşılığında kapsamlı yapısal reform yapma taahüdünde bulunmuştu. Yardımların kesilmemesi için Portekiz'in 2015 yılına kadar bütçe açığını GSYH'sinin yüzde 2,5'una düşürmesi gerekiyor.

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