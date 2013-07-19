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Dünya

Portekiz'de siyasi kriz sürüyor

Ekonomik krizin pençesindeki Portekiz’de parlamento, muhalefetin, muhafazakâr hükümet aleyhine verdiği gensoru önergesini görüştü

19 Temmuz 2013 18:37

 Yeşiller'in muhafazakâr hükümet aleyhine verdiği gensoru önergesi, Sosyalist Parti (PS) tarafından  destek gördü.

Deutsche Welle'de yer alan habere göre, Başbakan Pedro Passos Coelho liderliğindeki Sosyal Demokrat Parti (PSD) ile koalisyonun küçük ortağı Sosyal Demokrat Merkez / Halk Partisi (CDS/PP) parlamentoda yeterli çoğunluğa sahip olduğundan gensoru önergesi düştü.

Koalisyon partileri ile "milli selamet paktı" adı verilen bir ittifak için görüşmeler yürüten Sosyalist Parti’nin oylamada hükümet karşıtı oy kullanması eleştiri konusu oldu. SP yetkilileri, tutumlarını, "ittifak için mevcut hükümetle değil, koalisyon partileriyle görüşüyoruz" gerekçesiyle savundular.

SP, 2011'de iktidarı sırasında yürürlüğe giren tasarruf önlemlerinin gözden geçirilmesini talep ediyor. "Milli selamet paktı" adı verilen siyasi ittifak için PSD, CDS/PP ve SP arasında yapılan görüşmelerin pazar gününe kadar sonuçlanması bekleniyor.

Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva, müzakereleri, "son derece karmaşık ve zorlu" sözleriyle tanımladı.

 

İşsizlik oranı yüzde 18'e tırmandı

 

Sol partiler, hükümetin AB ve IMF’den aldığı krediler karşılığında devreye soktuğu tasarruf önlemlerine son verilmesini istiyor.

2011 yılında aldığı 78 milyar euroluk yardım paketine karşılık Portekiz’in yerine getirmekle yükümlü olduğu sert tasarruf önlemleri, ülkede ağır sonuçlar doğurdu. Portekiz üç yıldır derin bir resesyonda, işsizlik oranları ise yüzde 18 dolayında. Bu oran, gençler arasında yüzde 40’ın üzerine çıkıyor.

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