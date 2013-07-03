Portekiz kabinesinde kriz

Portekiz’de Maliye Bakanı Vítor Gaspar ve Dışişleri Bakanı Paulo Portas görevlerinden ayrıldı.

Paulo Portas, Başbakan Pedro Passos Coelho'nun izlediği politikayı onaylamadığını, bu nedenle bakanlık koltuğunu terk etme kararı aldığını açıkladı.

Başbakan yardımcılığı görevini de yürüten Maliye Bakanı Vítor Gaspar, dün hükümetteki bütün görevlerinden ayrıldığını açıklamıştı.

Vítor Gaspar, muhalefetin tepki gösterdiği tasarruf programının mimarları arasında kabul ediliyor.

Gaspar'dan boşalan koltuğa Maria Luis Albuquerque'in gelmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Paulo Portas, maliyenin başına Albuquerque'in getirilmesine ve tasarruf programına karşı olduğunu kaydetti.

28 Haziran'da bir günlük genel greve gidilmişti

Portekiz’de hükümetin uyguladığı kemer sıkma politikalarına karşı düzenlenen bir günlük genel grev, toplu taşımadan posta dağıtımına, çöplerin toplanmasından tren ve uçak seferlerine kadar ülkede günlük hayatın felce uğramasına neden olmuştu.

Özellikle kamu çalışanlarının destek verdiği grevde erken seçim, yeni ekonomik ve sosyal politikalar talep edilmişti.

Deutsche Welle Türkiye