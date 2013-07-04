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Dünya

Portekiz'deki siyasi kriz koalisyonu tehdit ediyor

Başbakan Coelho, siyasi krizi bastırıp erken seçimin önüne geçmek için muhafazakâr koalisyon ortaklarını hükümette tutmaya çalışıyor

04 Temmuz 2013 22:50

Portekiz başbakanı Pedro Passos Coelho, iki önemli bakanın istifasının ardından koalisyonun devamını sağlamak için görüşmeler yürütüyor.

Başbakan Coelho, siyasi krizi bastırıp, erken seçimin önüne geçmek için muhafazakâr koalisyon ortaklarını hükümette tutmaya çalışıyor.

Ülkede Pazartesi günü Maliye Bakanı Vítor Gaspar, ardından da koalisyonun küçük ortağı Sosyal Demokrat Merkez-Halk Partisi lideri ve Dışişleri Bakanı Paulo Portas istifa etmişti.

Portas'ın istifası, Avrupa Birliği kurtarma paketinin ardından iki yıldır ağır bir kemer sıkma politikası uygulayan merkez sağ hükümetin çökeceği endişelerini arttırdı.
Ancak, Portekiz devlet tahvillerinin faizi yüzde 8'in altına düştü.

Faiz oranlarının dün yüzde 8'in üzerine çıkması piyasalarda euro bölgesinin tümü hakkında kaygıya yol açmıştı.

Dışişleri Bakanı Portas, istifa eden Maliye Bakanı'nın yerine atanan yeni bakan Maria Luis Albuquerque'yi protesto etmek için istifa ettiğini açıklamıştı.

BBC'nin Lizbon'daki muhabiri Alison Roberts, Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva'nın da erken seçimleri önlemek istediğini belirtiyor.

 

Başbakan Coelho: Görevden ayrılmayacağım

 

Siyasî krizin patlak vermesi ardından Başbakan Pedro Passos Coelho görevinden ayrılmayacağını açıklarken Sosyal Demokrat Merkez-Halk Partisi'nin hükümete destek vermeyi sürdürüp sürdürmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Portekiz ekonomisinin bu yıl yüzde 2,3 daralması bekleniyor.

 

BBC Türkçe

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