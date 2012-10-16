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Dünya

Portekiz hükümeti kriz bütçesini açıkladı

Portekiz geçen sene 78 milyar euroluk bir kurtarma kredisi almıştı

16 Ekim 2012 11:49

Portekiz'de hükümet yakın tarihin en katı mali önlemlerini içeren bütçe tasarısını açıkladı. Maliye Bakanı Vitor Gaspar ortalama gelir vergisi artışının yüzde 9,8'den gelecek sene yüzde 13,2'ye yükseleceğini açıkladı.

Maliye Bakanı Gaspar kurtarma paketinin öngördüğü koşulların ancak bu bütçe düzenlemeleri ile yerine getirilebileceğini söyledi. Gaspar bu konuda "esneklik olmadığından" söz etti. Maliye Bakanı, önlemlerin geciktirilmesinin, ülkeyi, kendi ifadesiyle, borç ve başarısızlığın tahakkümü altına sokacağını söyledi. Hükümetin önerileri kamu harcamalarında gelecek sene 2 milyar 700 milyon euro kesinti yapılmasını, kamudaki 600 bin çalışanın yüzde 2'sinin işten çıkarılmasını da öngörüyor.

Hükümetin istifası talebiyle meclis önünde toplanan 2 bin kadar gösterici "Birlik içindeki bir halk yenilmez" sloganları attı.

 

40 yılın en büyük krizi

 

Portekiz 1970'lerden bu yanaki en ağır mali krizini yaşıyor. Kriz koşullarında işsizlik oranı yüzde 15'i bulurken, bu oranın gelecek sene yüzde 16,4'e yükseleceği tahmin ediliyor. Maliye Bakanı Gaspar sundukları bütçenin, 2013 itibarıyla açıklarda yüzde 4,5 oranında bir azalmaya yol açacağını söyledi. Avrupa Birliği kuralları esas olarak ülkelerin bütçe açıklarının toplam gelirlerine oranının yüzde 3 olmasını öngörüyor.

 

'Mali atom bombası'

 

Ana muhalefet partisi bütçe önerilerini eleştiriyor. Sosyalist Parti'nin lideri Antonio Jose, bütçe taslağını "mali atom bombası" olarak niteledi.

Portekiz'in önde gelen sendikalarından CGTP de "insanların onuruna saldırı düzenlendiğini" ifade etti; Diaria Economico gazetesi de "bu Portekiz halkına hakarettir" ifadesini kullandı. Portekiz, İspanya ve Yunanistan'ın kredi karşılığı uygulamayı vaat ettikleri kemer sıkma önlemleri yaygın gösterilerle protesto ediliyor.

 

14 Kasım'da genel grev

 

Portekiz'de hükümet sosyal güvenlik katkı payını yüzde 11'den yüzde 18'e çıkarma planından vaz geçtiğini protesto gösterileri sonrasında açıklamıştı. Sendikalar 14 Kasım'da genel grev yapmaya hazırlanıyor. Hükümetin gelir vergisindeki artış için önerdiği oran pek çok işçinin bir aylık maaşına denk düşüyor. Bütçe önerileri, gelir vergisi kademelerinin de sekizden beşe düşürülmesini ve gelecek sene bütün çalışanların gelirlerinden bir defa olmak üzere yüzde 4 oranında kesinti yapılmasını öngörüyor. Sermaye getirileri ile ilgili vergiler de yüzde 25'den yüzde 28'e çıkarılıyor.

Hükümet, ekonominin bu sene yüzde 3 oranında daralacağını; gelecek sene ise bu oranın yüzde 1 olacağını öngörüyor. Pek çok gözlemci ise daralmanın 2013'de daha büyük olacağı kanaatinde. (BBC Türkçe)

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