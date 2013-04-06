Portekiz'de bütçe kesintilerine anayasa engeli

Portekiz Anayasa Mahkemesi, 2013 yılı bütçesindeki dokuz tasarruf önleminden dördünün anayasaya aykırı olduğunu açıkladı. Maddelerin iptalinin devlet bütçesinde yaklaşık 1,3 milyar euroluk açık oluşturması bekleniyor.

Mahkeme kararı, Portekiz hükümetini zor duruma soktu. Portekiz Anayasa Mahkemesi, 2013 yılı bütçesinde alınan dokuz tasarruf önleminden dördünün anayasaya aykırı olduğunu açıkladı. Mahkeme, memur, kamu çalışanları ve emeklilerin ikramiyeleri ile işsizlik yardımında yapılan kesintilere ilişkin maddelerin eşitlik ilkesine aykırı olduğu gerekçesi ile iptal edilmesine karar verdi. Bu maddelerin iptalinin devlet bütçesinde yaklaşık 1,3 milyar euroluk açık oluşmasına yol açacağı belirtildi.

Mahkemenin kararı, Euro krizinin yaşandığı ve Avrupa Birliği'ne tasarruf önlemleri alma sözü veren merkez sağ hükümeti zor duruma soktu. Portekiz Başbakanı Pedro Passos Coelho, Bakanlar Kurulu'nu bugün öğleden sonra olağanüstü toplantıya çağırdı. Toplantıda, Brüksel'e verilen sözün nasıl tutulacağına ilişkin yeni bir yol aranacak. Portekiz hükümeti, Avrupa Birliği, Avrupa Merkez Bankası ve Uluslararası Para Fonu'ndan 2011 yılında aldığı 78 milyar euro yardım karşılığında, tasarruf önlemleri alma sözü vermişti.

Coelho, kararın ardından hükümetin istifa edebileceğine ilişkin medyada çıkan spekülasyonları ise yalanlayarak, hükümetin çalışmalarını sürdürebilmek için gereken meşruiyete sahip olduğunu açıkladı.

Cumhurbaşkanı itiraz etmişti

Portekiz'de 2013 yılı bütçesinde yapılması öngörülen kesintilere muhalefetteki sol partilerin yanı sıra Başbakan Coelho gibi Portekiz Cumhurbaşkanı Anibal Cavaco Silva da itiraz ederek, Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.