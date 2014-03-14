Polis merkezine giden Reza Zarrab çocuklara para dağıttı

Reza Zarrab ikinci kez polis merkezine gelerek imza verdi. Lüks aracı polis merkezinin bahçesine kadar giren ve korumaları görüntü alınmaması için yoğun çaba sarf eden Zarrab, polis merkezinden ayrılırken, aracın yanına gelen 2 çocuğa koruması toplam 400 lira verdi.

Radikal.com.tr'de yer alan habere göre, "17 Aralık" soruşturması kapsamında tutuklandıktan sonra 28 Şubat 'ta "Adli kontrol tedbiri" uygulanarak serbest bırakılan iş adamı Rıza Sarraf, polis merkezine gelerek ikinci imzasını attı. Zarrab'ın lüks aracı polis merkezinin bahçesine kadar girdi. Korumaları, aracından inen Sarraf'ın görüntülenmesini engellemek için kollarını kaldırdı .20 dakika içeride kalan Rıza Sarraf imza attıktan sonra polis merkezinden çıktı. Sarraf'ın içinde bulunduğu lüks araç polis merkezinin önünden uzaklaşırken yanına sokaktaki çocuklar geldi. Bu sırada ön koltukta oturan koruması camı açarak iki çocuğa 200'er lira verdi. Zarrab'ın aracı korumaların eşliğinde polis merkezinin bulunduğu sokaktan uzaklaştı.

'17 Aralık' operasyonu kapsamında, çok sayıda işadamı, bürokrat ve yetkiliye rüşvet dağıttığı iddiasıyla tutuklanan ancak bir süre sonra yapılan itirazlar neticesinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Reza Zarrab'a ait olduğu öne sürülen bazı ses kayıtlarında 'o...punun ve memurun bahşişini peşin vereceksin" dediği ortaya çıkmış, bu konuşma büyük tepkiye neden olmuştu.