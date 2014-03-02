Reza Zarrab'dan yardımcısına: Orospu ile memurun bahşişini başında verin

17 Aralık yolsuzluk soruşturmasının bir numaralı şüphelisi İran asıllı işadamı Reza Zarrab’a ait olduğu öne sürülen bir ses kaydı yayımlandı. “Haramzadeler” adlı Twitter hesabından paylaşılan kayda göre, Zarrab, yardımcısı olduğu iddia edilen Rüçhan Bayar ile yaptığı görüşmede hükümet kanadından olduğu söylenen birine 30-40 bin dolarlık bir ROLEX saat verilmesi hakkında “Benim rahmetli annemin babası derdi ki orospu ile memurun bahşişini başında verin” diyor.

28 Şubat 2014’te nöbetçi hakim tarafından hakkında tahliye kararı verilen Reza Zarrab’ın yardımcısı Bayar ile yaptığı ileri sürülen bir telefon görüşmesinin kaydı internette yayımlandı. Soruşturma kapsamındaki diğer kayıtların da paylaşıldığı “Haramzadeler” adlı hesaptan dolaşıma sokulan ve Milliyet, Zaman ve Halk TV gibi pek çok basın mecrasında haberleştirilen ilgili kaydın dökümü şöyle:

Rüçhan Bayar: Bir de bir birim daha var. Bu da hükümet kanadında kanalında biz şimdi orayla görüşüyoruz. Onlar zaten bu bağlantıları sağladılar. Tabi yedirmemiz lazım ama bizimkiler, hemen bugün ben dedim ki bir saat alalım şu adama bi ROLEX 30-40 bin dolarlık. Bir hediye yapalım para almıyorsa da. Biraz bekle diyor, ilişkilerimiz gelişsin paralarımız gelsin gitsin. Çünkü kafamızı kesmedi, hesabımızı kapatmadı, ilişkimiz gelişsin, bu adamları alacağız 40-50 bin ne gerekiyorsa yapacağız. Sen nasıl uygun görüyorsun?

Reza Zarrab: Ben olsam veririm.

Rüçhan Bayar: Şu anda yapmayalım, 1. işlem, 2. işlem, biraz ilişkilerimiz gelişsin.

Reza Zarrab: Benim rahmetli annemin babası derdi ki orospu ile memurun bahşişini başında verin derdi.

Rüçhan Bayar: Önceden verecen. Doğru söylüyorsun, doğru söylüyorsun. Önceden hiçbir işin yokken hele versen insanlara sonra hepsi sana daha ucuza yapar bu işi.

Reza Zarrab: Her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ya.

Rüçhan Bayar: Abi haklısın haklısın. Hiç ihtiyacımız olmayan adamlara dünya para veriyoruz. Sonra işimiz düştüğünde para ile çözemeyeceğimiz işi çözeriz.

‘Orospular bunlardan daha namusludur’

Daha önce yayımlanan kayıtlarda Habertürk Yayın Grubu Yönetim Kurulu üyesi Fatih Saraç ile telefon görüşmeleri yayımlanan HaberTürk Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Altaylı köşesinde bu kaydı yazdı. “orospu diye aşağıladıkları bunlardan daha namuslu ve daha şereflidir” diyen Altaylı’nın yazısının ilgili bölümü şöyle:

"ADALET yerini bulsun" diye tahliye edilen "saygın işadamlarımızdan" Reza Zarrab'ın dün bir ses kaydını dinlettiler.

Geçenlerde dinlediğim ses kaydında "İçim acıdı" demiştim ya, bu kez de öyle oldu.

29 yaşındaki dolar milyarderi "saygın işadamı" Reza Zarrab, telefonda "rüşvet işlerini halleden" Rüçhan Bayar isimli adamıyla konuşuyor. Önemli birine verilecek "hediyeden" söz ediyorlar.

Adamı "bir saatten" söz ediyor.

Reza Zarrab, söz konusu saatin bir an önce satın alınarak "hediye" edileceği "devlet büyüğüne" ulaştırılmasını emrediyor.

Ve dedesinden öğrendiği "veciz bir cümle" ile "hediyenin önden gitmesi" gerektiğini "ders verir gibi" anlatıyor adamına.

"Orospu ile memurun bahşişini baştan verin."

​Zarrab'ın bahsettiği kişi, büyük ihtimalle devletin bir bakanı veya üst düzey bir bürokratı.

Acaba o kişi, her kimse, bu kaydı dinlediğinde ne düşünmüştür.

Ne hissetmiştir.

Karşısındakinin gözünde ne olduğunu anlamış mıdır!

Devletin her noktasında ve bürokrasinin her kademesinde dün ve bugünden sonra Reza Zarrab'la "muhatap" olacaklar, Zarrab'ın kendilerine ne gözle baktığını ve bunda ne kadar haklı olduğunu öğrenmişler midir!

Ama bana sorarsanız Reza Zarrab denilen ve salınmasıyla adaletin yerini bulduğuna inanılan "saygın" işadamı biraz ayıp etmiş.

Orospu dediklerine haksızlık etmiş.

Orospu dediği aslında "seks işçisi" ve bahşişi kendi emeği, kendi bedeni üzerinden hak ediyor.

Diğerleri gibi sizin, benim çocuklarımızın geleceği üzerinden değil.

Diyeceğim o ki, orospu diye aşağıladıkları bunlardan daha namuslu ve daha şereflidir.

Çünkü onlar vatanı ve milleti değil, ancak kendilerini satarlar.