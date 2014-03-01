Bahçeli'den Zarrab'a: İranlı uşak İstanbul'da dolaşıyor

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Mart seçimleri için 'oyları koruyun' çağrısı yaptı. Bahçeli, Reza Zarrab'tan da 'İranlı uşak' olarak söz etti ve ekledi "Adam 75 günde çıktı, şimdi İstanbul ’da dolaşacak. Bu hak mıdır?" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 'nin Susurluk'ta yaptığı açıklamalardan satır başları şöyle:

- İç ve dış odaklar Türkiye üzerinde tehdit oluşturuyor. Sandıkta bir oy kaybedersek bunun vebali yüksek olur

Kaybedilen bir oy ya başkanlığı kaybettirir, ya başkanlığı kazandırır. Gözünüzün bebeği gibi oyları koruyacaksınız

- 17 Aralık’tan bugüne 75 gün geçmiş. Bu günlerde neler olduğunu anlayınız, takip ediniz 75 günde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasıyla millet karşı karşıya kaldı. Yolsuzluk ve rüşvet hastalık gibidir, toplumu çürütür, devleti çökertir.

- Yüce 51 ile gelen ve her şeye el koymaya çalışan, ülkeyi diktatoryaya götürmek isteyen bu şahsı uyarmamız lazımdır. Milli irade yüzde 51 ile getiriyorsa aynı irade yüzde 51 ile de güle güle diyebilir.

- Erdoğan hangi tedbiri alırsa alsın, kimi çıkarırsa çıkarsın, hele hele İranlı bir uşak var herkesi tehdit ediyor, ‘Beni çıkarmazsanız anlatırım’ diyor. Adam 75 günde çıktı, şimdi İstanbul ’da dolaşacak. Bu hak mıdır?

- Erdoğan Susurluk’tan sana sesleniyorum: Ayakkabı kutularıyla sen Çankaya yokuşundan çıkamazsın, yolda nefesin kesilir.