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Reza Zarrab kanser tetkiki için hastaneye götürüldü

17 Aralık operasyonunda tutuklanan işadamı Reza Zarrab, kanser tetkikleri için hastaneye götürüldü

18 Şubat 2014 20:01

17 Aralık operasyonunda tutuklanan işadamı Reza Zarrab, bugün böbrek üstü bezlerinde bulunan kitlenin tetkikleri için Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Burcu Purtul Uçar'ın hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, iki aydır Metris Cezaevi’nde tutulan Zarrab, tutuklandığı gün verdiği ilk ifadede kanser olduğunu açıklamıştı.

Sarraf ifadesinde, 4 günlük gözaltı süresi içinde tümörünün 1 cm büyüdüğünü ve acilen kemoterapi tedavisine başlaması gerektiğini belirtmişti.

Sarraf’ın geceyi hastanede geçirip geçirmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

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