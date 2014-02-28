T24 LogoT24 Logo
Gündem

Reza Zarrab'ı cezaevinden eşi Ebru Gündeş aldı

17 Aralık soruşturması kapsamında bugün tahliye olan Reza Zarrab'ı cezaevi önünden eşi Ebru Gündeş aldı

28 Şubat 2014 20:54

17 Aralık soruşturması kapsamında tahliye olan Reza Zarrab'ı eşi Ebru Gündeş almaya gitti.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab''ın içinde bulunduğu araç saat 17.10 sıralarında cezaevinden çıktı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Sarraf ve Gündeş, camları siyah filmli araçla uzaklaşırken cezaevi önünde kendisini bekleyenlerle selamlaşmak için camı açtı. Sarraf, açtığı camdan el salladı. Bu sırada arka koltukta oturan ikili kameraya yansıdı. Öte yandan Sarraf'ın korumaları olduğu belirtilen kişiler görüntü alan gazetecilere saldırdı.   

ETİKETLER

reza zarrabcezaevieşiebru gündeş

İlgili Haberler

Ebru Gündeş'le eşi Reza Zarrab arasında 200 bin dolarlık tuhaf bir hikaye

Şarkıcı Ebru Gündeş ve ağabeyi Kumartaşlıoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Reza Zarrab'dan 'savcıya verme' gerekçesiyle 200 bin dolar aldığı öne sürüldü

Reza Zarrab kanser tetkiki için hastaneye götürüldü

17 Aralık operasyonunda tutuklanan işadamı Reza Zarrab, kanser tetkikleri için hastaneye götürüldü

Zarrab dahil son 5 kişi de tahliye oldu, '17 Aralık'ta tutuklu kalmadı

17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan Reza Zarrab ve bakan çocukları dahil son 5 kişi de tahliye edildi, soruşturma kapsamında tutuklu kalmadı

'17 Aralık' tahliyelerine hükümetten ilk yorum

17 Aralık soruşturmasında bugün verilen tahliye karar üzerine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ açıklamada bulundu

'17 Aralık' tahliyeleri için Erdoğan'dan ilk yorum: Adalet yerini buldu

17 Aralık operasyonunda verilen tahliye kararlarını yorumlayan Erdoğan, 'Adalet yerini buldu' dedi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

Demirtaş’tan mahkemeye “evrak karartma” suçlaması...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

Şişli'de hastane önünde ünlü çiftin oğlu 'yanlışlıkla' öldürüldü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24