Reza Zarrab'ı cezaevinden eşi Ebru Gündeş aldı

17 Aralık soruşturması kapsamında tahliye olan Reza Zarrab'ı eşi Ebru Gündeş almaya gitti.

Ebru Gündeş ve Reza Zarrab''ın içinde bulunduğu araç saat 17.10 sıralarında cezaevinden çıktı. Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haberine göre, Sarraf ve Gündeş, camları siyah filmli araçla uzaklaşırken cezaevi önünde kendisini bekleyenlerle selamlaşmak için camı açtı. Sarraf, açtığı camdan el salladı. Bu sırada arka koltukta oturan ikili kameraya yansıdı. Öte yandan Sarraf'ın korumaları olduğu belirtilen kişiler görüntü alan gazetecilere saldırdı.