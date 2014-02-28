'17 Aralık' tahliyeleri için Erdoğan'dan ilk yorum: Adalet yerini buldu

17 Aralık soruşturması kapsamında tutuklanan eski bakan oğulları Barış Güler ile Kaan Çağlayan’ın yanı sıra Ebru Gündeş'in eşi işadamı Reza Zarrab’ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkındaki tahliye kararı ile ilgili Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk yorum geldi. Erdoğan, 'Adalet yerini buldu' dedi.

Partisinin Balıkesir mitingine katılan Erdoğan, mitingin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Erdoğan, tahliyeler için "Bu, tabii bir yargı sürecidir. Buraya yürütme olarak, bir başbakan olarak bizim müdahale imkanımız söz konusu değil ama bugün mevcut gelişme inşallah birçok şeylerin önünün açıldığını veya açılacağını gösteriyor. Temennim odur ki bundan sonra bu iş süratle gelişsin, bu mağdurların da durumu bir çözüme kavuşsun" şeklinde konuştu.