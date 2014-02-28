'17 Aralık' tahliye kararında ilginç ayrıntı

17 Aralık’soruşturması kapsamında aralarında Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler’in oğlu Barış Güler ve eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan’ın oğlu Kaan Çağlayan ve iş adamı Reza Zarrab’ın da bulunduğu 5 tutuklu sanık tahliye edildi. Ancak tahliye kararlarını veren hâkimin mahkemenin esas hâkimi olmadığı sanıkların nöbetçi hâkim tarafından tahliye edildiği anlaşıldı.

Dinçer Gökçe’nin Hürriyet’te yer alan haberine göre, tahliye kararı veren Hâkim İslam Çiçek'e telefonla ulaşıldı. Hâkim Çiçek, muhabirin kendisini tanıtmasından sonra "Cep telefonumu nerden buldunuz. Şu anda duruşmada olduğum için kapatmak zorundayım” dedi.

Ancak, İslam Çiçek’in başka bir mahkemede görevli olduğu, İstanbul 3. Sulh Ceza Mahkemesi Hâkimi Metin Çelik’in yıllık izinde olması nedeni ile İslam Çiçek nöbetçi olarak bu mahkemede görev aldı.

Daha önce Beyoğlu Adliyesi'nde görev yapan İslam Çiçek (44) bir süreden beri İstanbul Adliyesi'nde görev yapıyor.

Saat 17'den önce tahliye beklenmiyor

Reza Zarrab'ın avukatı Şeyda Yıldırım tahliye kararının cezaevine ulaştığını kaydederek "Yoldayım şu an cezaevine gidiyorum (Metris). Ancak saat 17.00'den önce bırakmazlar. Üç tutuklu Metris'de, ikisi ise, Paşakapısı Cezaevi'nde" dedi.

84 kişi gözaltına alınmıştı

17 Aralık'ta yapılan yolsuzluk ve rüşvet soruşturması kapsamında 84 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında yer alan Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz Kaan Bayraktar, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

17 Aralık soruşturmasının savcıları Celal Kara ve Mehmet Yüzgeç ise geçtiğimiz günlerde soruşturmadan el çektirilmişti. Soruşturmayı Savcı Ekrem Aydıner yürütüyor.

‘Tahliye kararı veren hâkim Taksim Dayanışma üyelerinin evlerinde hukuksuz arama yaptırmıştı’

Avukat Turgut Kazan ise Twitter'dan üzeriden paylaştığı mesajda, “Yolsuzluk soruşturmasında bugün tahliye kararı veren hâkim, Taksim Dayanışma üyelerinin evlerinde hukuksuz arama yaptırmıştı” iddiasında bulundu.