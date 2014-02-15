Ebru Gündeş'le eşi Reza Zarrab arasında 200 bin dolarlık tuhaf bir hikaye

17 Aralık yolsuzluk soruşturması sanıklarındna Reza Zarrab'ın eşi olan şarkıcı Ebru Gündeş ile abisinin polise verdiği ifadenin arkasından "dolandırıcılık soruşturması" çıktı. Soruşturma dosyasına, Gündeş’in abisi Cengiz Kumartaşlıoğlu'nun Zarrab’dan ‘Savcıya verelim’ diyerek 200 bin dolar aldığı ve Gündeş'in verdiği ifadede "Abimin bu şekilde para almasına göz yumdum" dediği yansıdı.

Şarkıcı Ebru Gündeş’in eşi Reza Zarrab 17 Aralık 2013’te düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmış ve tutuklanarak Metris Cezaevi’ne konulmuştu. Gündeş ise ağabeyi Cengiz Kumartaşlıoğlu’yla birlikte 31 Aralık 2013 gecesi İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde 2 saat ifade vermişti. İfade işleminin yolsuzluk soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği belirtilmişti. Ancak Gündeş’in o gece Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde verdiği 13 sayfalık ifade, soruşturmanın aslında “nitelikli dolandırıcılık” iddiasına ilişkin olduğunu ortaya çıkardı.

Milliyet’den Musa Keseler'in ulaştığı ifadelere göre soruşturmaya neden olan olay şöyle gelişti:

Polis takibine takıldı

Zarrab’ın “dolar işi” yaptığı Cafer Saran adlı bir kişi kaçak göçmenlere yönelik 2012 yılında gerçekleştirilen bir operasyonda gözaltına alındı. Zarrab, Cafer Saran’ın serbest kalması için emniyet nezdinde girişimlerde bulundu ancak Saran tutuklandı. Bu süreçte devreye Gündeş ve Kumartaşlıoğlu girdi. Saran’ın serbest bırakılması ya da adli işlemlerinin hızlandırılması için Kumartaşlıoğlu İstanbul’da görevli B.A isimli bir savcıyla temasa geçti. Bu süreçte Zarrab, Gündeş ve Kumartaşlıoğlu arasındaki telefon görüşmeleri polis takibine takıldı. Telefon kayıtlarına göre savcı B.A, normal hukuki prosedürleri anlatarak dosya hakkında bilgiler verdi, dava açılması sürecinin nasıl hızlandırılabileceğini anlattı. Ancak Gündeş ve Kumartaşlıoğlu sanki savcıya verilecekmiş gibi Zarrab’tan 200 bin dolar istedi. Zarrab da parayı vermeyi kabul etti. Ebru Gündeş, Zarrab’a kendi sekreterinin hesap numarasını vererek paranın oraya yatırılmasını istedi. Gündeş, ağabeyi Kumartaşlıoğlu’na da Zarrab’a paranın bu işlemler için ödendiğini söylemesini istedi.

Gündeş: Göz yumdum

İşte bu iddialar yeni yıl gecesi Mali Şube polisleri tarafından Gündeş’e soruldu. Aylık gelirinin 50 bin lira olduğunu söyleyen Gündeş önce “Ben dava sürecinin hızlanması adına herhangi bir kimseden para talep etmedim, böyle bir konuya da aracılık etmedim. Ağabeyim bu parayı kendisi için almış olabilir” dedi. Ancak daha sonra Gündeş’e; eşi, ağabeyi ve sekreteriyle yaptığı telefon konuşmaları okundu ve yeniden ne diyeceği soruldu. Gündeş, bu kez telefon konuşmalarını kabul ederek, şunları söyledi:

“B.A. isimli savcı bu bilgileri vermesi karşılığında para almadı. Cengiz isimli ağabeyimin paraya ihtiyacı olması ve benim de elimde istenen miktarda nakit para olmamasından dolayı, eşimden de ağabeyim için para almak istemediğimden dolayı ağabeyimin bu şekilde eşimden para almasına göz yumdum. Cafer Saran isimli şahsı tanımıyorum, bu zamana kadar ne telefonla ne de yüz yüze görüşmem olmadı. Alınan paranın ağabeyim tarafından nerede kullanıldığını bilmiyorum.”

Zarrab’a ‘Generalim’ diyordu

İfadeye göre savcıya verileceği iddia edilen 200 bin dolar için Gündeş ve Kumartaşlıoğlu arasında “Ben isteyemem, sen iste” tartışması yaşandı. Gündeş’in Kumartaşlıoğlu’na “200 bin dolar iste” diye mesaj gönderdiği, Kumartaşlıoğlu’nun ise “Nasıl isteyeyim. Sen söyle Ebru” diye yazdığı öğrenildi. Kayıtlarda Kumartaşlıoğlu’nun, Zarrab’a “Generalim” diye hitap ettiği de yer aldı.