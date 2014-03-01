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'Reza Zarrab'ın yurt dışına çıkış yasağı da kaldırılacak mı?'

CHP'li Sezgin Tanrıkulu, Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle Rıza Zarrab hakkında soru önergesi verdi

01 Mart 2014 14:34

CHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, 17 Aralık soruşturmasında tahliye edilen Reza Zarrab'la ilgili sunduğu soru önergesinde; "20 Şubat 2014 tarihinde sağlık tetkikleri bahanesiyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Reza Zarrab'ın o gün Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği bazı üst düzey yetkililerle görüştüğü iddiası doğru mudur?" diye sordu.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, CHP Genel Başkan Yardımcısı Sezgin , Reza Zarrab'la ilgili iddiaları Meclis gündemine taşıdı. Tanrıkulu, Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na sunduğu önerge, şu soruları yöneltti; "28 Şubat 2014 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan 17 Aralık Büyük Yolsuzluk ve Rüşvet Operasyonu'nun kilit isimlerinden Reza Zarrab'ın hakkındaki Yurtdışına Çıkış Yasağı'nın kaldırılacağı iddiası doğru mudur?

-Adım adım aklama operasyonunun son halkasının, Reza Zarrab'ın sırları ile birlikte bir an önce Türkiye yi terk etmesi için hakkındaki yurtdışı yasağının kaldırılmasıyla tamamlanacağı iddiası doğru mudur?
-Reza Zarrab'ın kendisiyle yapılan pazarlıklar sonucu Dubai'ye gitmeyi kabul ettiği iddiası doğru mudur?

-20 Şubat 2014 tarihinde sağlık tetkikleri bahanesiyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülen Reza Zarrab'ın o gün Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği bazı üst düzey yetkililerle görüştüğü iddiası doğru mudur?

-Recep Tayyip Erdoğan'ın görevlendirdiği üst düzey yetkililer kimlerdir?

-Reza Zarrab'ın 20 Şubat 2014 tarihinde sağlık tetkikleri bahanesiyle Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülmesinin bir oyunun parçası olduğu ve o gün Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kendisiyle yapılan pazarlıklar sonucu başta Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere AKP'yi rahatlatacak şekilde hazırlanmış bir belge imzaladığı iddiası doğru mudur?

-O görüşmede Reza Zarrab'a serbest bırakılacağı ve Türkiye'yi terk etmesinin sağlanacağı sözünün verildiği iddiası doğru mudur?"

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