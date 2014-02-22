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CHP'li vekil: Reza Zarrab MİT elemanı mı? Değil mi?

İçişleri Komisyonu'nda MİT Kanun Teklifi'nin görüşülmesi sırasında CHP'li Çıray, 17 Aralık operasyonu sonrası tutuklanan Reza Zarrab'la ilgili 'MİT elemanı mı değil mi' diye sordu

22 Şubat 2014 21:19

Hülya Karabağlı/ ANKARA

Meclis İçişleri Komisyonu’nda sabah 11.00’de başlayan yeni MİT kanunu düzenlemesinde AKP, CHP ve MHP’li milletvekillerinin konuşma içeriklerine müdahale etmek isteyince ortalık karıştı. AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, önce MHP’li Hasan Hüseyin Türkoğlu’nun, “AKP döneminde Anayasa fiilen askıya alındı. Anayasal rejim askıya alındı”  deyince İdris Şahin, "Bari bunu parlamento dışında  söyle.  Darbecilerle meşru hükümeti bir mi tutuyorsun”  diye seslendi.

Reza Sarraf MİT elemanı mı?

Türkoğlu, Başbakan ve Cumhurbaşkanını eleştirince, AKP’liler konuşmaya müdahale etti. MHP’li Türkoğlu’ndan sonra  söz alan CHP’li Aytun Çıray’ın  eleştirileri ise  AKP kanadında daha büyük tepkiye neden oldu. Çıray,  MİT’in üst düzey yetkilerinin önünde "Rıza Zarrab  MİT elemanı mı ? Değil mi” dedi. Arkasından Başbakanın siyasi danışmanı Yalçın AkdoğanYasin El Kadı’yı  gündeme getirdi ve “ Tek parti hükümeti olarak yapılan bu iş ve işlemler meşruiyeti tartışılır hale getirmiştir. Yasalar ve imkanlar Türkiye'yi yönetecek tek bir kişinin eline geçirmektedir.

Yalçın Akdoğan MİT’e müdahale ediyor mu?

MİT Müsteşarı ile Yasin El Kadı toplantı yaptı mı yapmadı mı? Yalçın Akdoğan MİT'e müdahale ediyor mu? Akdoğan devletin bakanlarını MİT aracılığı ile takip ettiriyor mu ettirmiyor mu? Bu kanunlarla AKP kendi paralel devletini kurmaya çalışıyor. Meşru devletle bu kadar oynarsanız başınıza çöker. Rövanş duygusu içinde devleti yönetemezsiniz” dedi.

Başbakanın Bahçeli  için söyledikleri kışkırtıcılık değil mi?

Bu sözlere AKP’li İdris Şahin, “Sen yarım saattir Demirel'i savunuyorsun. Sayın Başbakan'a atıf yaparak, bir darbeciyi burada savunamazsınız" dedi. Çıray, AKP’li Şahin’e “Sen kimsin  Sayın Demirel'e hesap  soracak” dedi ve Kabataş olayında başbakanın iç savaşa tahrik ettiğini söyledi.

 

Cumhurbaşkanı Gül 28 Şubat’a direnmedi

 

“Başbakanın MHP Genel Başkanının çocuğu olmamasını söylemesi tahrik değil mi? Ben bir tarih dersi vermek istiyorum.  Keşke 28 Şubat'ta Sayın Erbakan, Sayın Gül hiç biri direnmedi. Kimse  palavra atmasın.  Böyle boş laflara karnım tok” diyen Çıray’a, AKP’li Şahin’den  sert eleştiri gelince  ortalık karıştı. Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay da, araya girdi ve “Bu böyle olmaz” deyince CHP ve MHP’li üyeler,  konuşmalarına ayar verilmek istendiğini söyleyerek tepkilerini  artırdı.
 Apoletsiz general. Darbecisiniz

CHP’li Aytun Çıray, AKP’lilere, “Haddinizi bilin. Ben milli güçleri savunuyorum. Ben milli güçleri savunurum. Gerekirse Erbakan'ı da savunurum.  Apoletsiz generalsiniz. Siz darbecisiniz” diye bağırdı.
Komisyon kanun teklifinin  geneli üzerinde  görüşmelerini  sürdürüyor.

CHP ve MHP MİT Kanun Teklifi'nin anayasaya aykırı olduğunu belirterek, teklifin Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi için başvurdu.

CHP ve MHP’li 10 milletvekili HSYK benzeri bir hamle yaptı. TBMM Başkanlığı’na verdikleri dilekçede, MİT kanun teklifinin Anayasa uygunluğu için Anayasa Komisyonu’nda görüşülmesi talebinde bulunuldu.

Başvuruda, kanun teklifinin Anayasa’nın 10, 20,22,28,36 ve 37’inci maddelerine aykırı olduğuna dikkat çekilerek, “Teklifin Anayasa aykırılık iddiaları doğrultusunda müzakere edilmesi için Meclis Anayasa Komisyonu’na havale edilmesi” dendi.

CHP ve MHP şimdi TBMM Başkanlığı’ndan gelecek tutuma göre yol izleyecek.

İçişleri  Komisyonu'nda MİT Teklifi'nin geneli üzerinde yapılan görüşmelerde anayasaya aykırılık iddiaları büyük tartışma yaratırken, muhalefet teklifin Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesi için ortak başvuru yaptılar. MHP'li Faruk Bal, başvurularını Meclis Başkanlığına verdik. MİT Kanun tekilfinin anayasa komisyona havale edilmesini istiyoruz. Bu uygun görülürse, Anayasa Komisyonu'nun uygun görülmesini isteyeceğiz"

 

MHP'li Korkmaz ve AKP’li Turan'ın 'vazo' tartışması

 

Kanun teklifinin komisyondaki görüşmeleri gergin anlara sahne oldu komisyon görüşmelerinde yaşananlar şöyle:

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "MİT gizli yönetmeliğinden bir milletvekili olarak bir örnek istiyorum.'' diyerek kendisine yönetmelikten bir kopya verilmesini istedi.

AKP’li milletvekillerinin basın mensuplarının ve kameraların salondan çıkarılması yönünde not alışverişi iktidarla muhalefeti karşı karşıya getirdi. İlk kavga kameraların içeri çıkmamasından çıktı.

MHP'li Nevzat Korkmaz, AKP’li Bülent Turan'a "Vazo gibi oturuyorsun orada" diye sataşınca Turan "Sensin vazo saygısız" dedi. İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy, "Saklanacak hiçbir  şey yok. Kameralar çıksa bile basın mensupları burada izliyorlar" dedi.

 

Teklif önce alt komisyona sonra Anayasa Komisyonuna gitsin

 

CHP Sözcüsü Ali Serindağ, teklifin basın patronlarına hapis cezası getirildiğini, birçok temel hak ve özgürlüğü ilgilendirdiğini bu nedenle öncelikle Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesini gerektiğini savundular.

CHP, teklifin Alt Komisyonu'na havale edilerek olgunlaştırılmasını da istediler. Muhalefet sözcüleri, "Bu teklif anayasaya açıkça aykırı.  Komisyon'un çalışmalarına ara verilerek, Anayasa Komisyonun görüşünün muhakkak önümüze getirilmesini istiyoruz" dediler.

 

Hasip Kaplan, MİT gizli yönetmeliğini istedi

 

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "MİT gizli yönetmeliğinden bir milletvekili olarak bir örnek istiyorum. Hasip Kaplan olarak değil. Neyi karşılamıyor da bu yönetmelik böyle bir teklif getiriliyor. Türkiye'de rejimi değişterecek bir teklifle karşı karşıyayız. Anayasa Komisyonu'nda görüşülmesini ve Alt Komisyona havale edilmesini istiyoruz. Anayasaya aykırılıkların bu tekliften ayıklanmalıdır. Eğer bunu yapmazsak 1930'lara döneriz korkusunu yaşıyoruz. Bir otobüse molotof atılıyor genç kız ölüyor, atan MİT mensubu çıkıyor" dedi.

 

'Esad, Saddam, Hitler gibi istihbarat devleti kuruyorsunuz'

 

MHP Konya Milletvekili Faruk Bal, "MİT'e  anayasanın da Meclis'in de yargının da üzerinde yetki veriyorsunuz. Bu yetkiyle bir istihbarat devleti kuruluyor. Bu dünyada istihbarat devletleri vardır. Saddam'ın vardı, Esad'in vardı, Hitler'in, Stalin'in vardı.  Bu teklifin Anayasa Komisyonda görüşülmesi gerekir. Bu teklifin anayasa komisyonunda görüşülmesi için davet ediyoruz" dedi.

 

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