Reza Zarrab: Bana soruşturma var mı?, Güler: Olursa senin önüne yatarım!

Yolsuzluk soruşturmasında yer alan telefon görüşmelerine göre, Reza Zarrab dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’i arayarak “Bana soruşturma var mı” diye sorunca, Güler “Vallahi böyle bir şey olursa senin önüne yatarım ya” dedi.

Karşı gazetesi yolsuzluk soruşturmasının dosyasında yer alan bir kaydı yayımladı. Kayda göre, 17 Aralık yolsuzluk operasyonunun bir numaralı sanığı Reza Zarrab, basında kendisiyle ilgili çıkan haberler nedeniyle dönemin İçişleri Bakanı Muammer Güler’i arıyor. Zarrab, kendisine yönelik bir soruşturma olup olmadığını soruyor ve Güler’den şu yanıtı alıyor:

“Abicim sen rahat ol. Vallahi böyle bir şey varsa senin önüne ben yatarım ya. İçişleri Bakanlığı’nda, MİT’te ve Maliye’den bir şeyin yok…”