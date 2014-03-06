İbrahim Tatlıses: Reza Zarrab hırsızsa ben de hırsızım

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, 17 Aralık operasyonu kapsamında tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen Azeri işadamı Reza Zarrab’ı savunarak, “Eğer o zat hırsızsa o zaman ben de hırsızım" mesajını paylaştı.

İbrahim Tatlıses 2. Sayfa programında yakın dostu Ebru Gündeş ve Reza Zarrab hakkında yapılan yorumlara tepki gösterdi.

Twitter’dan mesajlar atan İbrahim Tatlıses, "Birileri sizi eleştirince sinir hemen tavan yaptı. Ben dostumu savunurum ucunda ölüm bile olsa. Ben herkese dostum demem zaten. Ben bugüne kadar sizlere yalan söyledim mi? zannetmiyorum. Çünkü ben inandığım insanı savunurum. Eğer o zat hırsızsa o zaman ben de hırsızım" mesajını paylaştı.