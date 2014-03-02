MHP'li Türkkan: Reza Zarrab'a bakanlık verin

Hülya Karabağlı/ ANKARA

TBMM Genel Kurulu'nda demokratikleşme paketi görüşmelerinde söz alan MHP Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, önceki gün serbest kalan Reza Zarrab üzerinden Hükümet’e yüklendi. "Bu teklifi yasalaştırdıktan sonra kabinenin yaşam koçluğunu yapan Zarrab'ı bence partinize artık üye yapın. Hazır hapisten de çıktı, bugüne kadar az soymuş, biraz daha soysun ülkeyi" diyen Türkkan Başbakan'a bir öneride bulundu. "Sayın Başbakan’a bir önerim var: Sarraf'ı dışarıdan bakan olarak atasın. Maliye Bakanı'nı Rıza Zarrab bile beğenmemişti, bir türlü irtibat kuramamıştı onun yerine Maliye Bakanı yapsın Sarraf'ı mesela. Ekonomi Bakanlığı’nı da iyi yapar. Paranın döndüğü tüm bakanlıkları rahatça emanet edebilirsiniz. Paylaşmayı da güzel yapıyor çünkü; birisine saat, birisine kutu, birisine elbise ama içinde hep dolarlar var."

Öcalan'a siyaset yolu

"Bu paketle Öcalan'ın ve Murat Karayılan'ın siyaset yapmalarının önü açılmaktadır. Oslo görüşmelerinde mutabakata varılan tüm maddeler adım adım uygulanmaktadır. Öcalan'a önce ev hapsi, ardından özgürlük, daha sonra siyaset ve en sonunda da Türkiye Büyük Millet Meclisi yolu açılacaktır, daha doğrusu açılması planlanmıştır ama bu emelinize ulaşamayacaksınız.

Paket seçim yatırımı

"Bu paket asla milletin taleplerini içermemektedir. Eş başkanlık, üç tane harfin alfabemize girmesi, ana dilde eğitim, farklı dillerde propaganda, gösteri yürüyüş saatlerinin değişmesi, hazine yardımının yüzde 3'e düşürülmesi tam anlamıyla birer seçim yatırımıdır. Bu yasayı alelacele, Meclis kapanmadan önce hafta sonunda Genel Kurul gündemine getirmeniz de bunun ispatıdır. Bunlar bayat numaralar beyler. Bu tarz seçim taktikleri artık çok eskilerde kaldı, takvim yaprakları 2014'ü gösteriyor. O baktığınız takvim yaprakları 2054'ü de gösterse yaptığınız yolsuzluklar, hırsızlıklar unutulmayacak.

Alo Fatih hatları

"Bakanların rüşvet ve yolsuzlukla itham edilerek haklarında fezleke hazırlandığı, bir dönemde siz nasıl demokrasiden bahsediyorsunuz?" diyen Türkkan sözlerine şöyle devam etti; "Partimizin sesini kısmak için "Alo Fatih" hatları kuruyorsunuz, Başbakanın talimatlarıyla basına müdahale ediyorsunuz, sonra kalkıp burada demokrasiden bahsediyorsunuz. Kimseyi kandırmaya çalışmayın. Kendinizi çok akıllı, aziz Türk milletini de saf zannetmeyin."