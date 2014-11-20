Polis Deniz Seki'ye nişanlısı ile ulaştı, 20 gün boyunca takibe aldı...

Uyuşturucu davasından hakkında kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle 6 aydır aranırken, geçtiğimiz hafta sonu yakalanarak cezaevine konulan şarkıcı Deniz Seki’nin yakalanma öyküsü ortaya çıktı. Polisin uzun zamandır hiçbir iz alamadığı Seki’ye, nişanlı Faruk Salman aracılığı ile ulaştığı belirlendi.

Çetin Aydın’ın Hürriyet’teki haberine göre, kanser tedavisi gören eşini hastanede ziyaret eden ve buradan itibaren takibe alınan Salman’ın yaşadığı villa tespit edildi. Beklemeye geçen polis 20 gün sonra Seki’ye ulaştı.

İstanbul Narkotik Polisi (İNP), Deniz Seki hakkında Yargıtay’ın verdiği karardan sonra arama çalışmalarına başladı. Takibin ilk günlerinde hiçbir iz bulunamadı. Seki’nin kaçmasına nişanlısı Faruk Salman’ın yardımcı olduğu yönünde duyumlar alınınca polis, Salman üzerine yoğunlaştı. Ancak yapılan çalışmalar yine sonuç vermedi. İkiliden hiçbir iz yoktu. Ta ki 20 gün öncesine kadar.

Polis, kapıcı kılığına girdi

Faruk Salman’ın eski eşi kanser hastasıydı. Üç çocuğunun annesi, ameliyat masasına yatırılacaktı. Salman, ameliyat günü hastaneye geldi. Polisler ilk kez Deniz Seki’ye yaklaştıklarını hissetti. Ameliyatın ardından hastaneden ayrılan Salman, takibe alındı. Salman, Esenyurt’taki Alkent 2000 sitesine girdi. Polis, daireyi belirlemek için siteye özel güvenlikçi ve kapıcı rolünde ekipler yerleştirdi. Bir yandan da son dönemde kiralanan daireleri belirlemek için harekete geçti. 6 ay önce bir daire kiralandığı, ancak burada bir doktorun kaldığı belirlendi. Site içine yerleştirilen polisler her gün üstlerine Seki’yi görmediklerine yönelik raporlar sunuyordu. Bu süreçte de Seki, teknolojik hiçbir ortamda yakınlarıyla bağlantıya geçmedi.

Evin salonunda bulundu

Polis, sitede 1,5 ay önce kiralanan bir daire buldu. A-6 Blok’taki dairede bir kadının kaldığı bilgisi alındı. Daireyi kiralayan kişi tespit edildi. Kiralayan kişiyle Faruk Salman arasında bir bağlantı bulundu. Bu arada Salman, ailesiyle tekrar görüştü. Bu görüşmede para aldığı, parayı da kiralanan ev için harcadığı öğrenildi. Polis artık emindi; dairede Deniz Seki kalıyordu. Narkotik Şube ekipleri, cumartesi günü mahkemeden alınan arama kararıyla dairenin kapısını çaldı. Kapıyı Salman açtı. Seki, evin salonunda ayakta duruyordu. Seki’nin cep telefonu yoktu. Evde sabit telefon da bulunamadı. Seki ve Salman, polis araçlarına bindirilerek, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Seki’nin, Tarabya’da oturduğu evden çıkışıyla başlayan kaçış süreci, Sarıyer, Tekirdağ ve Beylikdüzü’nden sonra Büyükçekmece’deki lüks sitede son bulmuştu.

Çok kırgın ve üzgün

Deniz Seki’yi ziyaret eden basın danışmanı Özgür Aras, “Söylemezsem Olmaz”da şarkıcıyla ilgili konuştu:

“Faruk Bey, yürekli ve Deniz’e aşık bir adam. O da ziyarete gelmeyi istiyordu ama bir rahatsızlığı vardı. Salı günü Deniz’in yanında olacak. Deniz haksızlığa uğradığını düşünüyor, çok kırgın ve üzgün. Geçmişte birlikte olduğu isimlerle de halen anılmaktan rahatsız. 13 kişilik bir koğuşta kalıyor. Mahkûmlarla da konuştum. Ailelerinin karşısına hep bakımsız çıkıyorlarmış. Deniz onlara güzel görünmelerini söylemiş. Mahkûmlar ve aileleri, Deniz’in diğer mahkûmlara motivasyon sağladığını söylüyor.”