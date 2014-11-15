Avukatı açıkladı: Deniz Seki bugün Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderilecek

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşen hapis cezası nedeniyle 6 aydır aranan ve bugün (dün - T24) Esenyurt'ta gözaltına alınan Deniz Seki'nin, avukatı Naim Karakaya Twitter'dan açıklama yaptı. Karakaya, "Deniz Hanım, yarın (bugün - T24) İstanbul adliyesine sevk edilecek, karar yüzüne okunup Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderilecek. Infazi gereken sure 2,5 yıl. Anayasa Mahkemesi, ihlal tespit ederse tahliye edilip yeniden yargılanabilir. AYM ye yaptığımız başvuru halen inceleniyor" dedi.

Karakaya Twitter'dan attığı mesajda şunları söyledi:

"Deniz Hanım, yarın (bugün - T24) İstanbul adliyesine sevk edilecek, karar yüzüne okunup Bakırköy Kadın Cezaevi’ne gönderilecek. Infazi gereken sure 2,5 yıl. Anayasa Mahkemesi, ihlal tespit ederse tahliye edilip yeniden yargılanabilir. AYM ye yaptığımız başvuru halen inceleniyor."