Deniz Seki: Haksızlığa uğradım, daha fazla bir şey sormayın ne olur

İstanbul Esenyurt'ta gözaltına alınan Deniz Seki, sağlık kontrolüne götürülürken yaptığı ilk açıklamada, "Sadece suçsuz olduğumu söyleyebilirim" Haksızlığa uğradım. Daha fazla bir şey sormayın ne olur" dedi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşen 6 yıl 3 aylık hapis cezası nedeniyle 6 aydır aranan şarkıcı Deniz Seki, İstanbul Esenyurt'ta saklandığı evde gözaltına alındı. 6 yıl 3 ay ceza alan Seki, 4 yıl 2 ay cezaevinde kalacak. Seki'nin cezasından, daha önce yattığı 7.5 aylık tutukluluk süresi de düşülecek. Kalan 3 yıl 6 ay cezasının da son 1 yılını denetimli serbestlikten yararlanarak dışarıda geçirebilecek.

Esenyurt'ta yakalanan Denis Seki'nin daha önce Bodrum, Mykonos Adası ve İstanbul Tuzla'da saklandığı iddia edilmişti. Ünlü şarkıcının zaman zaman alışverişe çıktığı, villada dostlarıyla da buluştuğu hatta verandada eğlence düzenlediği öne sürülmüştü.

Şarkıcı Deniz Seki, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekipleri tarafından 2009 yılında gözaltına alınmıştı. Seki, yaklaşık 7 ay tutuklu kalmış ve ilk duruşmada tahliye edilmişti. İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davada çıkan karar sonucu Seki, "uyuşturucu ticareti yapmak"tan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosyayı görüşen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Seki ile diğer sanıklar hakkında, "uyuşturucu madde ticareti yapma" suçundan kurulan mahkûmiyet hükümlerinin onanmasını istemişti. Yargıtay 10. Ceza Dairesi ise hapis cezasını bozmuştu. Dairenin oy çokluğuyla aldığı karara, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etmiş ve dosyanın gittiği Yargıtay Ceza Genel Kurulu, 27 Mart 2014'te başsavcılığın itirazını kabul ederek, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nin, Seki'ye "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan verdiği 6 yıl 3 ay hapsi onamıştı. Kurul tarafından onanan karar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İnfaz Birimi savcılığınca değerlendirildi.

İnfaz Savcılığı da dosyayı inceledikten sonra, Seki hakkında, cezası 3 yılın üzerinde olduğu için, "yakalama" kararı çıkardı. İnfaz Kanunu kapsamında Seki, hapis cezasının 3'te 2'sini cezaevinde geçirecek. 6 yıl 3 ay ceza alan Seki, 4 yıl 2 ay cezaevinde kalacak. Seki'nin cezasından, daha önce yattığı 7.5 aylık tutukluluk süresi de düşülecek. Kalan 3 yıl 6 ay cezasının da son 1 yılını denetimli serbestlikten yararlanarak dışarıda geçirebilecek.

'Haksızlığa uğradım'

Hastaneye götürülen Deniz Seki "Sadece suçsuz olduğumu söyleyebilirim" Haksızlığa uğradım. Daha fazla bir şey sormayın ne olur"dedi.