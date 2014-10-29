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'Deniz Seki Tuzla'da görüntülendi' iddiası

Millet gazetesinin iddiasına göre, 'Deniz Seki plakalı siyah ciple alışverişe çıkıyor, villada dostlarıyla da buluşuyor...'

29 Ekim 2014 15:50

Hakkında yakalama kararı bulunan şarkıcı Deniz Seki’nin Tuzla'da saklandığı iddia edildi.

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşen hapis cezası nedeniyle 5 aydır aranan Deniz Seki, iddia edildiği gibi ne Bodrum’da ne de Yunanistan’ın Mykonos Adası’nda saklanıyor. Bugün(29 Ekim 2014) yayın hayatına başlayan Millet gazetesinin haberine göre ünlü şarkıcı, Tuzla’da Bülent E.’nin yaklaşık 8 ay önce satın aldığı tripleks villada kalıyor.

İddialara göre Seki, zaman zaman 34 K.. plakalı siyah ciple alışverişe çıkıyor,  villada dostlarıyla da buluşuyor hatta verandada eğlence düzenliyor. Oldukça kilo aldığı gözlenen Seki, büyük bir şapka ve güneş gözlükleri olmadan dışarı çıkmıyor.

5 aydır firari sanık olarak aranan Deniz Seki kokain kullandığı ve çevresine de temin ettiği gerekçesiyle yargılandığı davadan 6 yıl 3 ay hapis cezası almıştı. Yargıtay tarafından da onanan hapis cezası nedeniyle daha önce 7.5 ay hapis yatan Seki’nin 4 yıl 2 ay daha cezaevinde kalması gerekiyor.

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