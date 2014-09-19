Deniz Seki firardayken albüm çıkardı

Hakkında kesinleşen 6 yıl 3 aylık hapis cezasının ardından kayıplara karışan Deniz Seki’nin son albümü "İZ" Pazartesi günü (22 Eylül 2014) müzik marketlerde olacak.

Vatan gazetesinde yer alan habere göre, yapımcısı Bülent Seyhan’ın 3,5 aydır depoda beklettiği albümün 4 ay önce çekilen klibi de ilk kez Pazar günü (21 Eylül 2014) yayınlanacak.

Yunan Adalarına kaçtığı iddia edilen Seki'nin sözleri İsra Gülümsere, bestesi Amir Te'ema ve Kheled Ezze'ye ait. İyisin Tabi şarkısının çekimleri için 3 farklı mekan kullanıldı. Klibin yönetmenliğini Deniz Akel üstlendi. Seyhan Müzik Gold etiketiyle Pazartesi günü satışa çıkacak olan albümün ilk video klibi de Pazar günü saat 20.00'da, ilk defa netd müzikte yayınlanacak.

İşte Deniz Seki'nin klibinden ilk teaser: