Gülben Ergen: Tek günah keçisi sadece Deniz Seki olmamalıydı

Gülben Ergen, "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan cezası onanan Deniz Seki için, “Tek günah keçisi sadece Seki olmamalıydı” dedi.

Show TV'de yayınlanan 'Gülben' programında Gülben Ergen Deniz Seki'ye destek oldu. 6 yıl 3 ay hapis cezası Yargıtay tarafından onan Seki, avukatı aracılığıyla Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

'Günah keçisi Deniz Seki olmamalıydı'

Cezanın onandığı günden bu yana kayıp olan Seki için Ergen programında "Sanatçı olarak her zaman yanında" olduğunu belirtti. Programında 'Üzgünüm' isimli şarkısını playback yapan Ergen, daha sonra konuklarına, "Alttan gelen bu sesi tanıdınız mı?" diye sordu. Daha sonra şarkıda kendisine vokal yapan kişinin Deniz Seki olduğunu açıklayan Ergen, "Bu şarkı için kendisini ilk aradığımda gece yarısıydı ve kalkıp geldi. Ben de her zaman onun arkasındayım. Tam albümünün yeni çıktığı dönemde kötü günler geçiriyor. Tek günah keçisi o olmamalı" diye konuştu.