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Deniz Seki kayıp, 30 bin albümü depoda bekliyor, yapımcısı zararda...

Bülent Seyhan: 30 bin albüm bastık, hepsi depoda bekliyor. Ama piyasaya çıkaramıyoruz. 500 bin liranın üzerinde zarardayız

03 Temmuz 2014 11:17

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası onanan Deniz Seki'nin 30 bin adet basılan "Deniz" isimli yeni albümünün depoda beklediği ortaya çıktı. 

Vatan gazetesinden Gülşen Yüksel'in haberine göre, kendisine ulaşılamayan şarkıcının doğum gününde yollanan mesajlar için annesi Güler Seki, "Telefonlarımız dinleniyor, konuşmak istemiyorum, bir şey bilmiyoruz" dedi. 
 
"Deniz" isimli albümünün prodüktörü Bülent Seyhan da "Ne Deniz’e, ne de sevgilisi Faruk Salman’a ulaşamıyorum. İkisinin de cep telefonu o günden beri kapalı" dedi. 

Deniz’in yeni albümünün hazır olduğunu sözlerine ekleyen Seyhan "30 bin albüm bastık, hepsi depoda bekliyor. Ama piyasaya çıkaramıyoruz. 500 bin liranın üzerinde zarardayız. Deniz’in şifahen izni olması gerekiyor. Annesine ulaşıyoruz o da telefonda konuşamıyor" diye konuştu.

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