'Deniz Seki tutuklandı' iddiasına yalanlama

Uyuşturucu davasından yargılanan ve cezası onanan şarkıcı Deniz Seki için yakalama kararı çıkarıldı. Polisin akşam saatlerinde Deniz Seki'yi tutukladığı iddia edildi. Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya ise ünlü şarkıcının tutuklandığı iddialarını yalanladı.

İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi, 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve dava dosyasını İnfaz Savcılığı’na gönderilen şarkıcı Deniz Seki hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Cezası Yargıtay tarafından onanan ünlü şarkıcı tekrar cezaevine girecek.

Uyuşturucu davasından yargılanan ve cezası onanan şarkıcı Deniz Seki için yakalama kararı çıkarıldı. Polisin akşam saatlerinde Deniz Seki'yi tutukladığı iddia edildi. Deniz Seki'nin avukatı Naim Karakaya ise ünlü şarkıcının tutuklandığı iddialarını yalanladı.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadığı şarkıcı Deniz Seki’nin dosyası bu hafta başında İstanbul Adalet Sarayı’na gelmişti. Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının ardından Deniz Seki’nin dosyasına bakmakla görevlendirilen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ise, dün dosyayı İnfaz Savcılığı’na göndermişti. Öte yandan, Deniz Seki’nin avukatı Naim Karakaya da, dün mahkemeye dilekçe sunarak yeniden yargılama talep etmişti.



Yeniden yargılamaya ret



Mahkeme, Seki’nin avukatı Naim Karakaya tarafından yargılama aşamasında adil yargılamanın ihlal edildiği, tanıkların dinlenmediği ve delilleri toplama taleplerinin reddedildiği gerekçesiyle yaptığı “Yeniden yargılama” talebinin reddine karar verdi.



3 yıl 6,5 ay daha cezaevinde yatacak



Özel Yetkili Mahkemelerin kaldırılmasının ardından Deniz Seki’nin dosyasına bakmakla görevlendirilen İstanbul 12. Ağır Ceza Mahkemesi ise dün dosyayı İnfaz Savcılığı’na göndermişti. İnfaz Savcılığı da dosyayı inceledikten sonra, Deniz Seki hakkında cezası 3 yılın üzerinde olduğu için hakkında ‘yakalama’ kararı çıkardı. Yakalama kararı UYAP üzerinden Emniyet Müdürlüğü’ne gönderildi. İnfaz Kanunu kapsamında Deniz Seki, aldığı hapis cezasının 3'te 2'sini cezaevinde geçirecek. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Seki, 4 yıl 2 ay cezaevinde kalacak. Ancak daha önce 7,5 ay cezaevinde yatan Seki’nin yattığı süre de 4 yıl 2 aydan düşülecek. Buna göre Seki 3 yıl 6,5 ay daha cezaevinde yatacak. Ancak Deniz Seki, cezaevinde geçireceği sürenin son 1 yılını da denetimli serbestlik kapsamında dışarıda geçirebilecek.