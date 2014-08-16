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Deniz Seki Fransa'da ameliyat mı oldu?

Deniz Seki’nin Fransa’daki ünlü bir klinikte ameliyat olduğu gayet başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumunun da iyi olduğu iddia edildi

16 Ağustos 2014 12:51

Hakkında kesinleşen hapis cezası sonrası aranan Deniz Seki iddialara göre, kaçtığı Fransa’da nükseden hastalığı nedeniyle ameliyat masasına yattı.

6 yıl 3 ay hapis cezasının kesinleşmesinin ardından izini kaybettiren şarkıcı Deniz Seki’nin Yunanistan'dan Fransa'ya kaçtığı iddia edilmişti.

Ramazan Bayramı’nda ünlü bir sosyetik çiftin gözünden kaçamayan Deniz Seki’nin ‘Polikistik Over Sendromu (Yumurtalık Kisti) hastalığının üçüncü kez nüksettiği söylendi.

Kanser ihtimali üzerinde duran uzmanlar, sanatçının acil ameliyat olması konusunda uyarıda bulundu. Söylenenleri dikkate alan Seki’nin Fransa’daki ünlü bir klinikte ameliyat olduğu gayet başarılı geçen operasyon sonrası sağlık durumunun da iyi olduğu iddia edildi.

 

Yaşadıklarını kaleme alıyor

 

Samet Aday’ın Akşam’daki haberine göre, operasyonun ardından istirahate çekilen Seki’nin yeni albümü ‘İz’ için girdiği diyet sonrasında verdiği 14 kiloyu yavaş yavaş geri aldığı söylendi. Bu durumdan ötürü moralinin iyice bozulduğu belirtiler şarkıcının yaşadığı süreci ve içinde bulunduğu durumu günlük tutarak kaleme aldığı öğrenildi.

 

Hiçbir iz yok!

 

Polisler yakalama kararı sonrası Deniz Seki'yi aradığı adreslerde bulamayınca teknik takip yolunu seçmiş ancak başarılı olmamıştı. Üzerine kayıtlı hiçbir telefonu kullanmayan şarkıcı, yerinin tespit edilmemesi için kredi kartlarını da iptal ettirdi.  

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