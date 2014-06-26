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'Deniz Seki Yunanistan'a kaçtı' iddiası

'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezası onanan ve 26 gündür kayıp olan Deniz Seki'nin tekneyle kaçtığı iddia edildi

26 Haziran 2014 13:51

Yargıtay Ceza Genel Kurulu’nun ‘uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasını onadığı şarkıcı Deniz Seki, 30 Mayıs tarihinden beri kayıp. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından cezası onanan ve dava dosyası İnfaz Savcılığı’na gönderilen Seki’nin avukatı Naim Karakaya tarafından yargılama aşamasında adil yargılamanın ihlal edildiği, tanıkların dinlenmediği ve delilleri toplama taleplerinin reddedildiği gerekçesiyle yaptığı ‘Yeniden yargılama’ talebinin reddine karar verilmişti. 

 

'Dört adreste bulunamadı' 

 

Milliyet gazetesinde yer alan habere göre, Deniz Seki’nin yakalama kararının UYAP’ta yer almasının ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. 

Seki’nin Tarabya’daki evinin de arasında bulunduğu dört adres belirleyen Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri baskın düzenledi fakat sanatçıyı bulamadı. Polis, Seki’nin izine ulaşmak için çalışmalarını sürdürürken 26 gündür ortalarda görünmeyen sanatçının, bir arkadaşı tarafından özel bir tekneyle Yunanistan’a kaçtığı iddia edildi. 6 yıl 3 ay hapis cezası alan Seki, daha önce 7.5 ay cezaevinde yattığı için bu sürede düşüldüğünde 3 yıl 6.5 ay daha cezaevinde yatacak. 

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