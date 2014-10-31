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Deniz Seki'nin kardeşi: Kaçmanın sonu yok, ablamın teslim olmasını istiyorum

'Madem ablamın yerini biliyorlar bana da söylesinler, ben de gidip ablamla hasret gidereyim'

31 Ekim 2014 13:53

Tuzla'da bir villada yaşadığı iddia edilen sanatçı Deniz Seki’nin kardeşi Serkan Seki, "kaçmanın sonu olmadığını" belirterek, "Ben ablamın teslim olmasını istiyorum" dedi.

Uçankuş TV'ye konuşan Serkan Seki, mahkeme sürecenin devam ettiğini belirterek " Temin etmek ticarete mi girer. Yargı verilen kararı bozuyor, Anayasa Mahkemesi'ne başvurduk. 'Arkadaşlarına temin etti' denilen olay sadece iki kişidir. Söylenen iki kişinin ise uyuşturucu kullanmadığı kanıtlandı. Dava devam ederken ' konuşmayın 'dediler, bizde sustuk.Biz sustukça başkaları konuştu. Madem ablamın yerini biliyorlar,bana da söylesinler... Ben de gidip ablamla hasret gidereyim" ifadelerini kullandı.

 

'Bu işin sonu yok '

 

Sözlerine devam eden Serkan Seki, kaçmanın sonu olmadığını belirterek " Ben ablamın teslim olmasını istiyorum... Bu işin sonu yok. Ben ablama asla 'saklan' demedim ki..." dedi.

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