Deniz Seki cezaevindeki ilk gecesinde krize girdi!

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası alan ve 168 gün sonra İstanbul'da bir villada yakalanan şarkıcı Deniz Seki, kalan cezasını çekmek için gönderildiği Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda ilk gecesinde sinir krizi geçirdi.

Cezaevine önceki gece getirilen Seki, üst aramasının ardından içeri sokulması yasak eşyalarını teslim etti. Ardından da infaz koruma memuru eşliğinde "gözetim odası" olarak bilinen ve kameralarla izlenen karantinaya alındı.

Emniyette geçirdiği uykusuz gecenin ardından hayli yorgun ve bitkin görünen ve sık sık ağlama krizine giren sanatçıya bir süre kadın gardiyanlar eşlik etti. Cezaevi yetkilileri ile de bir süre görüşen Seki'ye cezaevinin psikoloğu çağırıldı.

Psikolog uzun süre görüştüğü Seki'ye daha önce yaşadığı bir psikolojik rahatsızlığının, gördüğü tedavilerin ve herhangi bir madde bağımlılığının olup olmadığını sordu. Görüşmenin ardından Seki kendisi için uygun görülen koğuşa alındı.

Şarkıcı Seki'yi ziyaret etmek için önce avukat Naim Karakaya, daha sonra ise Seki'nin kardeşi Serkan Seki cezaevine girdi. Cezaevine girişte basın mensuplarının sorularını yanıtsız bırakan avukat Karakaya ile Serkan Seki, içeride yaklaşık bir saat kaldı

Cezaevi çıkışında konuşan şarkıcı Seki'nin kardeşi Serkan Seki, "Ablamla görüşemedik. Görüş günü değil zaten" dedi. Basın mensuplarının "Hesabına para mı yatırdınız" sorusuna Serkan Seki "Evet o tarz işlemlerini hallettik" şeklinde cevap verdi.

Seki'nin 12 kişilik A-1 koğuşunda yer alan 2 kişilik odada kaldığı öğrenildi.