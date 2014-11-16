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Dün yakalanan Deniz Seki tutuklandı

'Böyle ne hissedebilirim. Ahh ahh! Anlatabiliyor muyum...'

16 Kasım 2014 12:18

6 aydır aranan ve dün yakalanan Deniz Seki adliyeye sevk edildi. Seki burda yapılan işlemlerinin ardından tutuklandı.

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan aldığı 6 yıl 3 aylık hapis cezası onanan ve hakkındaki yakalama kararı nedeniyle 6 aydır aranan Deniz Seki, Büyükçekmece’de dün gözaltına alındı.

Geceyi emniyette geçiren Seki, sabah 08.45’te sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Vakıf Gureba Hastanesi’ne getirildi.

Seki, buradaki kontrolün ardından polis aracına bindirildi. Seki’nin ellerinin önden kelepçeli olduğu görüldü. Polis aracına binmeden önce konuşan Seki, "Bu ülkede zerre kadar adalet varsa suçsuz olduğum er geç anlaşılacak. Kesinlikle" dedi. Seki, Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne sevk edildi.

 

'Ahh ahh... anlatabiliyor muyum'

 

“İkinci kez cezaevine gideceksiniz, ne hissediyorsunuz” sorusuna Seki, ellerindeki kelepçeyi göstererek, “Böyle ne hissedebilirim. Ahh ahh! Anlatabiliyor muyum” diye yanıt verdi. Seki, adliye önünde kendisini bekleyen bir yakınıyla da tokalaştı.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarılan Deniz Seki, tutuklandı.

Tutuklandıktan sonra Seki, 11.15 sıralarında Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na getirildi. Seki’nin tutukevine girmesinin ardından Avukatı Naim Karakaya ve Kardeşi Serkan Seki’nin de aralarında bulunduğu yakınları cezaevine geldi.

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