Deniz Seki böyle yakalanmış

Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan kesinleşen hapis cezası nedeniyle 6 aydır aranan ve dün(15 Kasım 2014) Esenyurt'ta gözaltına alınan Deniz Seki'nin nasıl yakalandığına ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Seki'nin, karşısında polisi görünce sinirlerinin boşaldığı ve ağlamaya başladığı öğrenildi.

Habertürk'te yer alan habere göre, geceyi Emniyet Müdürlüğü’nde geçiren Seki’nin, bugün(16 Kasım 2014) Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde hâkim karşısına çıkarılması bekleniyor. Deniz Seki, hakkındaki yakalama kararının yüzüne okunmasının ardından tutuklanarak cezaevine gönderilecek. Seki’nin sevgilisi Salman hakkında ise, “suçluyu gizlemek”ten işlem yapılacağı bildirildi.

Polisi görünce ağladı

İşte detaylar:



İstanbul Narkotik Şube ekipleri, 30 Mayıs’tan bu yana kayıp olan Seki’ye ulaşamayınca, yakın çevresini mercek altına aldı. Sevgilisi Faruk Salman başta olmak üzere tüm yakınlarının ev ve işyerlerini takibe alan polis, tüm ihtimalleri değerlendirdi. Salman’ın, Alkent 2000 Sitesi’ne zaman zaman gidip geldiğini tespit eden polis, evi 24 saat izlemeye başladı. Seki’nin evde olabileceği ihtimalini değerlendiren polis, operasyon için düğmeye bastı. Eve baskın yapan polislere kapıyı Faruk Salman açtı. Polisleri karşısında görünce Seki’nin sinirlerinin boşaldığı ve ağlamaya başladığı öğrenildi.

Aşkı uğruna ceza alacak

Deniz Seki yakalandığında, yanında çocukluk aşkı ve nişanlısı işadamı Faruk Salman vardı. İki ay önce çevresine Deniz Seki’ye olan aşkının bittiğini söylediği iddia edilen 2 çocuk babası Faruk Salman Seki ile birlikte yakalandığı için ceza alabilir. Salman, “Tutuklu hükümlü ve suç delillerini bildirmeme” suçlamasıyla 1 yıla kadar hapis istemiyle yargılanabilecek. Çocukken sevgili oldukları ortaya çıkan Deniz Seki ile Faruk Salman’ın ilişkisi, Seki’ni tahliyesinin ardından yeniden başlamış, ikili 31 Aralık 2012 tarihinde yılbaşı gecesi nişanlanmıştı.

4 yerde saklanmış

Deniz Seki’nin, 4 ayrı yerde saklandığı ortaya çıktı.



1- Seki, 30 Mayıs’taki yakalama kararı açıklandığında sevgilisiyle Tarabya’da bir evde kalıyordu.



2- İki sevgili buradan Tekirdağ’da bulunan bir yazlık eve gitti.



3- 1.5 ay sonra sevgililer, Beylikdüzü’nde bir dairede kalmaya başladı.



4- Seki yaklaşık 2 aydır da Hadımköy’deki Alkent sitesinde kalıyordu.

En az 2.5 yıl yatacak

3.5 yıl daha hapis yatacak olan Seki, cezasının son 1 yılında denetimli serbestlikten yararlanabilecek.