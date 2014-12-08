PlayStation'a siber saldırı düzenlendi

Japon teknoloji devi Sony'nin oyun konsolu PlayStation'a bugün (8 Aralık'ta) siber saldırı düzenlendi. Saldırıyı, Lizard Squad adlı bir hacker grubu üstlendi.

Bilgisayar korsanları Twitter hesaplarına, "PSN Login #offline #LizardSquad" yazdı. PlayStation'ın sitesini ziyaret edenler ise, "Aradığınız sayfa bulunmadı. Sorun sizde değil, internette" yazısı ile karşılaştı.

Sony, Twitter hesabından internet kullanıcılarının siteye girişte karşılaştıkları sorunlardan haberdar olduğunu bildirdi. Şirket yetkilileri konunun araştırıldığını açıklayarak, müşterilerine "sabırları" için teşekkür etti.

İlk siber saldırı değil

Geçen ay, Sony'nin Hollywood film stüdyoları ağı da hacklenmiş ve henüz piyasaya çıkmamış filmler ile aktörlerin ücretleri gibi gizli bilgiler sızdırılmıştı.

Bu saldırı, Sony'nin yapımcılığını üstlendiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili bir filmin gösterime girmesi öncesinde düzenlenmiş, saldırıda ülkenin parmağı olduğu iddia edilmişti. Kuzey Kore ise iddiayı yalanlamış ancak şirketin hacklenmesinden memnun olduğunu açıklamıştı.

Lizard Squad, daha önce Destiny oyununu ve Electronic Arts oyun şirketinin hacklenmesini üstlenmişti. Grup ayrıca, yaz aylarında Microsoft'un XBox Live oyun sistemine düzenlenen saldırıyı da üstlendi.