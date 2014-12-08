T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

PlayStation'a siber saldırı düzenlendi

Sony'ye ait oyun konsolu PlayStation'ın sayfasını ziyaret edenler, 'Aradığınız sayfa bulunmadı. Sorun sizde değil, internette' yazısıyla karşılaştı

08 Aralık 2014 17:33

Japon teknoloji devi Sony'nin oyun konsolu PlayStation'a bugün (8 Aralık'ta) siber saldırı düzenlendi. Saldırıyı, Lizard Squad adlı bir hacker grubu üstlendi.

Bilgisayar korsanları Twitter hesaplarına, "PSN Login #offline #LizardSquad" yazdı. PlayStation'ın sitesini ziyaret edenler ise, "Aradığınız sayfa bulunmadı. Sorun sizde değil, internette" yazısı ile karşılaştı.

Sony, Twitter hesabından internet kullanıcılarının siteye girişte karşılaştıkları sorunlardan haberdar olduğunu bildirdi. Şirket yetkilileri konunun araştırıldığını açıklayarak, müşterilerine "sabırları" için teşekkür etti.

 

İlk siber saldırı değil

 

Geçen ay, Sony'nin Hollywood film stüdyoları ağı da hacklenmiş ve henüz piyasaya çıkmamış filmler ile aktörlerin ücretleri gibi gizli bilgiler sızdırılmıştı.

Bu saldırı, Sony'nin yapımcılığını üstlendiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la ilgili bir filmin gösterime girmesi öncesinde düzenlenmiş, saldırıda ülkenin parmağı olduğu iddia edilmişti. Kuzey Kore ise iddiayı yalanlamış ancak şirketin hacklenmesinden memnun olduğunu açıklamıştı.

Lizard Squad, daha önce Destiny oyununu ve Electronic Arts oyun şirketinin hacklenmesini üstlenmişti. Grup ayrıca, yaz aylarında Microsoft'un XBox Live oyun sistemine düzenlenen saldırıyı da üstlendi.

ETİKETLER

sonyplaystationsiber saldırıhackinternettwittertweetlizard squadkuzey korekim jong unfilm

İlgili Haberler

Sony’den 'mini' oyun konsolu

Sony, dün yaptığı açıklamayla, Kasım ayında, PlayStation Vita TV adlı ucuz yeni bir oyun konsolu sunacağını duyurdu

Teknoloji devi Sony 1,1 milyar dolar zarar açıkladı

En büyük markası Vaio'yu elden çıkarma kararı alan Sony, 2015'e kadar 5 bin işçisini de çıkaracağını duyurdu

PlayStation Network hacklendi

Sony’nin çevrimiçi eğlence ağı PlayStation Network, Lizard Squad adlı hacker grubu tarafından DDos saldırısına uğradı

IŞİD'den PlayStation'ın internet sitesine siber saldırı

PlayStation'ın internet sitesi çöktü. Siber saldırıyı düzenleyen hacker 'Bugün Sony'nin sunucularına IŞİD bayrağını diktik' mesajını paylaştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24