Sony’den 'mini' oyun konsolu

Oyun severlerin coşkuyla karşıladığı PlayStation 4'ün ardından Sony, yerel piyasasına yönelik, ucuz bir konsol daha çıkarmaya hazırlanıyor.

PlayStation Vita TV adındaki mini oyun konsolu sadece 6,4x10,5 cm ölçülerinde; oyun konsollarının git gide büyüdüğü düşünülürse epey küçük bir cihaz. Eski 'Nintendo Atari' tarzında, televizyona bağlanan küçük bir kutu tarzında üretilen konsol, 14 Kasım'da Japonya'da satışa çıkacak. Dünya'nın geri kalanında ne zaman piyasaya sürüleceği ise henüz belli değil.

Orijinal PlayStation'un yerini alacak

100 dolar fiyatla satışa sunulacak olan Vita TV'de yeni oyunları oynamak elbette mümkün değil. Ekran çözünürlüğü olarak 480p, 720p ve 1080i seçeneklerini sunabilen Vita TV, eski PlayStation oyunlarını oynamak isteyen 'dinazor' oyunculara hitap etmeyi amaçlıyor. Zira, Vita TV, tam 1300 adet PSP ve PSOne oyunu ile uyumlu ve tüm bu oyunlar PlayStation Network üzerinden indirilebilecek.

Vita TV'nin bir başka eksiği ise, Dual Shock 3 oyun kumandasının kutuya eklenmemiş olması. Fakat ayrıca alınırsa cihaz bu kontrol kolunu çalıştırabilecek.