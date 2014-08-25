IŞİD'den PlayStation'ın internet sitesine siber saldırı

Başta Sony'nin Playstation sunucuları olmak üzere çok sayıda oyun sistemlerine siber saldırılar düzenlendi. Saldırılardan etkilenen oyun hizmetleri arasında Microsoft'un XBox Live, Blizzard'ın Battle.net ve Grinding Gear Games de var. PlayStation oyun konsolu üreticisi Sony'nin sunucularına düzenlenen siber saldırılar sonucu PlayStation'ın internet üzerinden verdiği hizmetler tamamen çökertildi.

Sony yetkilileri saldırıları düzenleyenlerin @LizardSquad adlı Twitter hesabını kullandığını belirtti. @LizardSquad hesabından paylaşılan mesajlarda ise, "Bugün Sony'nin sunucularına IŞİD bayrağını diktik" ifadesi yer aldı.

Radikal’de yer alan habere göre, Sony sözcüsü Tokyo'da yaptığı açıklamada bir de bombalı saldırı tehdidi aldıklarını açıkladı.USA Today gazetesinin aktardığına göre, Lizard Squad adlı grup Twitter hesaplarından, Sony Online Entertainment'ın Başkanı John Smedley'in içinde bulunduğu American Airlines havayoluna ait bir uçakta 'patlayıcı bulunduğuna' dair bir mesaj paylaştı. Bunun üzerine uçağın rotasının değiştirildiği bildirildi.

Smedley ise ayrı bir açıklama yaparak "Evet uçağım rotasını değiştirmek zorunda kaldı. Daha fazla bilgi paylaşamıyorum. Sorumlular adalet önünde cevap vermek zorunda kalacak" dedi.