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Ekonomi

Teknoloji devi Sony 1,1 milyar dolar zarar açıkladı

En büyük markası Vaio'yu elden çıkarma kararı alan Sony, 2015'e kadar 5 bin işçisini de çıkaracağını duyurdu

07 Şubat 2014 15:34

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Sony’de zor günler yaşanıyor. Şirket kötü giden bilgisayar satışları neticesinde en büyük markası Vaio'yu elden çıkarma kararı alırken, diğer yandan 5 bin çalışanının işine son vermeye hazırlanıyor.

Hürriyet gazetesinin internet sitesinde yer alan habere göre, son yıllarda rekabette kaybeden taraf olan Sony'de işler iyi gitmiyor. Şirket aldığı radikal bir karar ile ismiyle özdeşleşen ve ayrı bir marka halini alan Vaio’yu Bain & Co. ile Mizuho Securities Co.’nun birlikte meydana getirdikleri girişim olan Japan Industrial Partners’a satacağı ortaya çıktı. Nikkei isimli sitenin haberine göre Vaio satışının tutarı 391 ila 489 milyon dolar arası olacağı düşünülüyor.

Ancak Sony'den gelen tek kötü haber bu değil. Şirket Mart ayında sona erecek mali yılda yaklaşık 1,1 milyar dolar zarar edeceğini açıkladı. Oysa şirket bir yıl önce koyduğu hedefte 294 milyon dolar kar etmeyi planlamıştı.

Sony, işler kötü giderken çözümün işten çıkarmada olacağı düşünülüyor. Şirketten yapılan açıklamada maliyetleri kısmak maksadıyla 2015 yılı Mart ayına kadar 5 bin çalışanının işine son verileceği belirtildi.

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