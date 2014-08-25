PlayStation Network hacklendi

52 milyonu aşkın aktif kullanıcıya sahip Sony’nin çevrimiçi eğlece ağı PlayStation Network (PSN), hacker’ların saldırısına uğradı. 24 Ağustos Pazar günü gerçekleşen DDos saldırısı sonrasında sunucular kapatılırkenSony mühendislerinin sorunu gidermek için aralıksız çalıştığığı resmi olarak açıklandı.

Ferhat Verdi’nin shiftdelete.net’te yer alan habere göre, hacker saldırısı sonrasında PlayStation Blog’tan ‘şimdiye kadar hiçbir kişisel bilgisinin Hacker’lerin eline geçmediği’ yönünde açıklama geldi. Sunucular 25 Ağustos sabahı yeniden açıldı ve kullanımda saat 14:00 itibarıyla herhangi bir sorun yaşanmıyor.

PlayStation 3, PlayStation 4 ve PS Vita kullanıcıları, uzun süre çoklu oyuncu modlarına erişemezken Oyun severler, PSN'e girmeye çalıştığında ise ‘PSN bakım aşamasında’ diye bir uyarı ile karşılaştı. Sorun, tüm dünyadaki PlayStation severlerin adeta ‘oyun oynayamamasına’ neden oldu.

Gelişme yalnızca bununla sınırlı değil; ABD’nin saygın yayın organlarındanUSA Today’de çıkan habere göre hacker’lar sadece siber saldırıyla yetinmedi; Sony Online Entertainment Başkanı John Smedley’in de içerisinde yer aldığı uçakta bomba olduğunu Tweet yoluyla havayolu şirketine ileten hacker grubunun hem hack hem de bomba tehtidinde bulunduğu ve Sony’den fidye istediği belirtildi.