Pegida seçimlere giriyor

Avrupa’da ‘Batının İslâmlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar’ adı altında faaliyet gösteren Pegida, Haziran ayında yapılacak belediye başkanlığı seçiminde Dresden Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kendi adayıyla yarışacağını duyurdu.

Dresden’de dün 15.’si gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı Pazartesi gösterisinde konuşan hareketin kurucusu Lutz Bachmann, Pegida olarak 7 Haziran’da yapılacak seçimde kendi belediye başkan adayıyla yarışacaklarını açıkladı. Üç isim üzerinde durduklarını kaydeden Bachmann, zamanı geldiğinde adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

Frankfurter Allgemeine gazetesine göre, 42 yaşındaki Lutz Bachmann, sicilinin temiz olmaması nedeniyle aday olmayacak.





Pegida gösterilerine ilgi azaldı





Pegida uzantılarının Almanya’nın değişik kentlerinde yaptıkları gösterilere katılım iyice azaldığı belirtildi. Leipzig’de yapılan Legida gösterisine bir kaç yüz kişi ancak katılırken, Chemnitz’de yapılan Pegida uzantısı gösteride 250 civarında gösterici toplandı. Magdeburg’daki Magida gösterisine 780, Başkent Berlin’deki Bärgida yürüyüşüne sadece 170, Nürnberg’de yapılan ilk Nügida gösterisine ise sadece 150 kişinin katıldığı bildirildi.

Pegida kurucusu Lutz Bachmann’ın sosyal medyada Hitler pozu paylaşması ve göçmenlere hakaretlerinin ortaya çıkmasıyla istifasının ardından, Pegida içerisinde huzursuzluklar başlamış ve hareketin sözcüsü Kathrin Oertel ile 4 yönetici Pegida’dan ayrılarak, 'Avrupa için Doğrudan Demokrasi' harketini kurmuşlardı.

