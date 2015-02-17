T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pegida seçimlere giriyor

Almanya'da kendilerini Batının İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar olarak nitelendiren İslam karşıtı Pegida hareketi seçimlere hazırlanıyor

17 Şubat 2015 12:09

Avrupa’da ‘Batının İslâmlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar’ adı altında faaliyet gösteren Pegida, Haziran ayında yapılacak belediye başkanlığı seçiminde Dresden Büyükşehir Belediye Başkanlığı için kendi adayıyla yarışacağını duyurdu.

Dresden’de dün 15.’si gerçekleştirilen ve yaklaşık 4 bin kişinin katıldığı Pazartesi gösterisinde konuşan hareketin kurucusu Lutz Bachmann, Pegida olarak 7 Haziran’da yapılacak seçimde kendi belediye başkan adayıyla yarışacaklarını açıkladı. Üç isim üzerinde durduklarını kaydeden Bachmann, zamanı geldiğinde adaylarını açıklayacaklarını söyledi.

Frankfurter Allgemeine gazetesine göre, 42 yaşındaki Lutz Bachmann, sicilinin temiz olmaması nedeniyle aday olmayacak.



Pegida gösterilerine ilgi azaldı



Pegida uzantılarının Almanya’nın değişik kentlerinde yaptıkları gösterilere katılım iyice azaldığı belirtildi. Leipzig’de yapılan Legida gösterisine bir kaç yüz kişi ancak katılırken, Chemnitz’de yapılan Pegida uzantısı gösteride 250 civarında gösterici toplandı. Magdeburg’daki Magida gösterisine 780, Başkent Berlin’deki Bärgida yürüyüşüne sadece 170, Nürnberg’de yapılan ilk Nügida gösterisine ise sadece 150 kişinin katıldığı bildirildi.

Pegida kurucusu Lutz Bachmann’ın sosyal medyada Hitler pozu paylaşması ve göçmenlere hakaretlerinin ortaya çıkmasıyla istifasının ardından, Pegida içerisinde huzursuzluklar başlamış ve hareketin sözcüsü Kathrin Oertel ile 4 yönetici Pegida’dan ayrılarak, 'Avrupa için Doğrudan Demokrasi' harketini kurmuşlardı.
 

ETİKETLER

pegidaseçimalmanyaislam karşıtıislamafobia

İlgili Haberler

Pegida Avrupa’ya yayılıyor

İslam karşıtı Pegida hareketinin Danimarka’da ilk kez ve Norveç’te de ikinci kez gösteri düzenlediği bildirildi.

'Pegida itibarımıza zarar verdi'

Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Pegida gösterilerinin Almanya’nın dünyadaki itibarına zarar verdiğini söyledi.

Berlin'de Pegida ikilemi

Başbakan Yardımcısı Sigmar Gabriel'in Pegida destekçileri ile görüşmesi koalisyon ortağının tepkisine neden oldu.

Pegida dağılıyor

Alman Stern dergisinin haberine göre, İslam ve yabancı karşıtı Pegida'nın sözcüsü ve çok sayıda üyesi grupla ilişkilerini kesti.

Pegida taraftarları kim?

Almanya'daki Pegida taraftarları kim? Ne istiyorlar? Dresden'deki bir üniversite yaptığı araştırmanın sonuçlarını açıkladı.

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24