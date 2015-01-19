Pegida Avrupa’ya yayılıyor



Danimarka'nın Kopenhag, Aarhus ve Esbjerg kentlerinde ilk kez Pegida (Batı'nın İslamlaşmasına Karşı Yurtsever Avrupalılar) gösterilerinin düzenlendiği bildirildi. Medyada yer alan haberlere göre, başkent Kopenhag'daki Pegida gösterisine 200 kişi katıldı. Aarhus'ta ise katılımcı sayısının daha az olduğu bildiriliyor. Karşı gösteriye katılanların sayısının ise çok daha fazla olduğu ifade ediliyor.

Öte yandan Norveç'in başkenti Oslo'da da ikinci kez olmak üzere Pegida taraftarları sokağa çıktı. Norveç radyosunun haberlerine göre, Pegida karşıtı gösteriye katılanlar 70 dolayındaki Pegida taraftarına kar topu attı.

İslam karşıtı Pegida yürüyüşlerinin başladığı kent olan Almanya'nın doğusundaki Dresden'de gösteriler bugün terör tehdidi nedeniyle yasaklanmıştı.