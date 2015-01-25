'Pegida itibarımıza zarar verdi'



Bild am Sonntag gazetesine bir demeç veren Steinmeier, Pegida gösterileri nedeniyle Almanya'nın dünyadaki itibarının muazzam zarar gördüğünü söyledi.

“Sürekli bununla ilgili benimle konuşuluyor” diyen Steinmeier, “Pegida'nın yabancı düşmanı ve ırkçı söylemlerinin ya da pankartlarının yarattığı” zararın Almanya'da küçümsendiğini belirtti.

Almanya Dışişleri Bakanı Steinmeier, "İsteyelim ya da istemeyelim. Bu tür meselelerde dünya büyük bir dikkatle Almanya'ya bakıyor" dedi. Steinmeier, dolayısıyla “Pegida'nın Almanya adına konuşmadığını” açık bir biçimde ifade edilmesi gerektiğini ifade etti.

Pegida'nın bugün Dresden'de düzenlediği gösteriye 17 bin 300 kişi katıldı.